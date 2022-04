Các chất dinh dưỡng giúp tăng số lượng tinh trùng

Tình trạng ít tinh trùng có thể được cải thiện nhờ các dưỡng chất như vitamin nhóm B, coenzyme Q10, vitamin C và E, kẽm cùng axit béo omega-3.

Tình trạng tinh dịch có ít tinh trùng, tinh trùng loãng làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới và gây khó thụ thai tự nhiên. Quá trình sản xuất tinh trùng khá phức tạp và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Trong đó, chế độ ăn uống và dinh dưỡng sẽ giúp các cơ quan sinh dục nam hoạt động khỏe mạnh hơn. Một số dưỡng chất có thể hỗ trợ quá trình sản xuất tinh trùng, tăng số lượng tinh trùng và cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới.

Vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B gồm 8 vi chất dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Trong đó, vitamin B9 (folate) và vitamin B12 có tác động đáng kể đến khả năng sinh sản của nam giới. Folate đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của tinh trùng. Việc bổ sung đầy đủ folate cho cơ thể sẽ giúp tăng đáng kể nồng độ tinh trùng trong tinh dịch. Nam giới có thể bổ sung folate thông qua các loại thực phẩm như bông cải xanh, cải brussels, rau lá xanh, đậu Hà Lan, đậu xanh, gan động vật...

Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào và hình thành tinh trùng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, loại vitamin này có thể cải thiện số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng, đồng thời giảm tổn thương ADN của chúng. Đàn ông thiếu hụt vitamin B12 có nguy cơ giảm sản xuất tinh trùng, từ đó dẫn đến vô sinh, hiếm muộn. Nam giới có thể bổ sung vitamin B12 bằng cách ăn thịt, cá, trứng, sữa, phô mai... để giúp tăng số lượng tinh trùng, cải thiện khả năng sinh sản của nam giới.

Axit béo omega-3

Axit béo omega-3 có trong các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá trích... là chất béo không bão hòa đa đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc của màng tế bào. Một số nghiên cứu về khả năng sinh sản ở nam giới cho thấy, bổ sung omega-3 có thể cải thiện số lượng, hình thái và khả năng vận động của tinh trùng.

Cá hồi chứa lượng axit béo omega-3 dồi dào giúp tăng số lượng tinh trùng ở nam giới. Ảnh: Freepik

Coenzyme Q10

Coenzyme Q10 là chất chống oxy hóa có khả năng chống lại tác động tiêu cực của các gốc tự do. Các gốc tự do này có thể gây oxy hóa, làm hại tế bào, bao gồm cả tế bào tinh trùng. Coenzyme Q10 giúp cải thiện số lượng, nồng độ và khả năng di chuyển của tinh trùng, từ đó mang lại lợi ích cho những đối tượng đang gặp vấn đề về sinh sản, nhất là tình trạng tinh trùng di chuyển chậm. Hoạt chất này có nhiều trong nội tạng động vật, cá béo, rau lá xanh, trái cây, các loại đậu, các loại hạt và dầu.

Vitamin C và E

Vitamin C và E cũng là các chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng tương tự coenzyme Q10 trong việc bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây hại. Nam giới có thể bổ sung vitamin C thông qua các loại thực phẩm như cam, chanh, mận, ổi, ngò tây, cải xoăn, kiwi... hoặc các sản phẩm bổ sung dạng viên uống, viên sủi. Trong khi đó, vitamin E có nhiều trong quả hạch, các loại hạt và dầu thực vật.

Kẽm

Kẽm đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất testosterone và tinh trùng. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Báo cáo khoa học (Anh) năm 2016 cho thấy, việc bổ sung kẽm đầy đủ sẽ giúp làm tăng đáng kể số lượng tinh trùng, khả năng di chuyển của tinh trùng và làm tăng tỷ lệ tinh trùng bình thường ở đàn ông vô sinh. Sau khi bổ sung kẽm, chất lượng tinh trùng của những người đàn ông này cũng tăng lên đáng kể. Nam giới có thể bổ sung kẽm cho cơ thể bằng cách tiêu thụ các loại thực phẩm như thịt đỏ, động vật có vỏ, các loại đậu, các loại hạt, quả hạch, sữa, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, socola đen...

Phương Quỳnh