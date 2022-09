Các biện pháp chăm sóc mũi phòng tránh bệnh

Dùng nước muối sinh lý, tránh tỉa lông mũi, giặt ga trải giường thường xuyên, có thể sử dụng máy lọc không khí để hạn chế các tác nhân gây hại.

Bụi, chất gây dị ứng, độ ẩm, vi khuẩn, virus... tấn công mũi hàng ngày và có thể khiến bạn hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, đau xoang. Dưới đây là một số gợi ý của Eat This, Not That giúp giữ cho mũi khỏe mạnh và hoạt động như bình thường trước ảnh hưởng của thời tiết, môi trường.

Dùng nước muối sinh lý

Theo bác sĩ Michael Lerner (Trung tâm y tế Yale Medicine, Mỹ), sử dụng nước muối sinh lý không kê đơn có thể giữ cho niêm mạc mũi sạch và khỏe mạnh hơn. Nó giúp làm sạch chất nhầy, chất gây dị ứng và cải thiện tình trạng khô. Bởi khô mũi có thể dẫn đến chảy máu cam và khó chịu.

Cẩn trọng khi cắt tỉa lông mũi

Bác sĩ Lerner chia sẻ thêm, bạn nên tránh hoặc cẩn thận hơn khi cắt tỉa lông mũi. Dùng kéo hoặc dao cạo có thể tạo ra những vết rách nhỏ trên da hoặc niêm mạc mũi. Vùng mũi này thường có tụ cầu vàng nên khi hàng rào da hoặc niêm mạc bị tổn thương có thể dẫn đến nhiễm trùng mô mềm mũi như viêm mô tế bào, thậm chí áp xe.

Uống nhiều nước

Bác sĩ Douglas M. Hildrew (Trung tâm y tế Yale Medicine, Mỹ) chia sẻ với Eat This, Not That, mỗi ngày, mọi người nên uống đủ nước theo tuổi tác và chế độ ăn uống cũng sẽ giúp phòng tránh các bệnh về mũi.

Sử dụng dầu thực vật

Theo bác sĩ Hildrew, các loại dầu tự nhiên và chất dưỡng ẩm cũng có thể hiệu quả trong việc cải thiện chứng khô mũi. Bạn có thể trộn 1/2 thìa dầu hạnh nhân và 1/4 thìa gel lô hội. Sau khi trộn đều, nhẹ nhàng thoa lên bên trong mũi. Tương tự, dầu dừa cũng giúp ích cho mũi và xoang. Bạn có thể làm ấm một lượng nhỏ dầu dừa, sau đó thoa bên trong mũi.

Dùng máy lọc không khí

Máy lọc không khí có bộ lọc HEPA có thể loại bỏ bụi, chất gây kích ứng, vi khuẩn... ra khỏi không gian sống, giúp phòng các bệnh dị ứng mũi, xoang.

Dùng dụng cụ rửa mũi

Dụng cụ rửa mũi hoặc bình neti có thể làm dịu mũi và xoang bị kích ứng. Xông mũi bằng nước muối có thể rửa sạch các chất cặn bã ra khỏi xoang và khoang mũi. Dùng bình neti rửa mũi có thể cải thiện các triệu chứng liên quan đến viêm xoang mạn tính, giảm viêm mũi dị ứng. Rửa mũi bằng bình neti thường an toàn và ít tốn kém để giữ cho mũi và hệ hô hấp khỏe hơn.

Xịt rửa mũi giúp làm sạch các chất nhầy, các tác nhân gây hại cho mũi. Ảnh: Freepik

Lưu ý khi xì mũi

Tình trạng tắc nghẽn, chất nhờn dư thừa và các chất kích thích có thể gây khó chịu và bạn muốn loại bỏ chúng càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên xì mũi quá mạnh có thể gây ra các vấn đề khác như chảy máu cam và nhiễm trùng tai, thủng màng nhĩ mặc dù hiếm.

Vì khoang mũi và tai được nối với nhau bằng ống eustachian nên có khả năng bạn có thể đưa một số vi khuẩn từ mũi vào tai, gây nhiễm trùng. Sưng trong mũi khiến sự kết nối giữa tai và mũi bị đóng lại. Chất lỏng có thể tích tụ trong tai, dẫn đến nhiễm trùng. Khi bạn cảm lạnh, cảm cúm hoặc dị ứng, nên lưu ý khi chăm sóc mũi.

Thuốc xịt thông mũi

Nếu bạn mắc bệnh nhiễm trùng xoang, thuốc thông mũi tại chỗ có thể hữu ích nhưng không nên sử dụng quá 3-4 ngày. Những loại thuốc này làm thu nhỏ các đường mũi bị sưng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát dịch ra khỏi xoang. Lạm dụng thuốc làm thông mũi tại chỗ có thể dẫn đến tình trạng phụ thuộc, có thể gây phản tác dụng.

Giặt ga trải giường

Bác sĩ mid Mehdizadeh (Trung tâm Sức khỏe Providence Saint John, Mỹ) khuyên mọi người nên giặt ga trải giường thường xuyên. Ga trải giường và chăn bông hoặc những chất gây dị ứng có thể gây kích ứng mũi và phổi.

Kim Uyên

(Theo Eat This, Not That)