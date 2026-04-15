Các bệnh da thường gặp vào mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến da dễ bị rôm sảy, viêm nang lông, mụn trứng cá, viêm dị ứng, nhiễm nấm nếu không chăm sóc đúng cách.

Theo ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khi nhiệt độ và độ ẩm cao, làn da đối mặt đồng thời với tia cực tím, mồ hôi, bụi bẩn và vi sinh vật, dễ suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh da liễu.

Bỏng nắng và sạm da

Tia cực tím (UV) gây hại trực tiếp và tích lũy lâu dài đối với da trong mùa nắng nóng. Khi tiếp xúc với ánh nắng cường độ cao, da không chỉ bị đỏ rát, bỏng nắng mà còn dễ tổn thương sâu hơn ở lớp trung bì. Về lâu dài, UV có thể phá vỡ cấu trúc collagen, đẩy nhanh quá trình lão hóa, gây sạm nám và tăng nguy cơ ung thư da.

Mọi người nên tránh ra ngoài vào khung giờ nắng gắt, sử dụng kem chống nắng phổ rộng và che chắn kỹ bằng áo khoác, mũ rộng vành, kính râm khi di chuyển ngoài trời.

Rôm sảy, viêm da

Thời tiết nóng khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Mồ hôi ở các vùng da kín như cổ, lưng, ngực hay nách không được thoát ra ngoài sẽ gây bít tắc tuyến mồ hôi và hình thành rôm sảy. Tình trạng này biểu hiện bằng các nốt đỏ li ti, kèm cảm giác ngứa, châm chích, khó chịu, nhất là khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi.

Nên giữ da khô thoáng, mặc quần áo rộng rãi, chất liệu thấm hút tốt như cotton. Sau khi ra mồ hôi, cần tắm rửa và lau khô cơ thể sớm, tránh để da ẩm ướt kéo dài. Hạn chế mặc đồ bó sát hoặc chất liệu bí, dễ khiến tình trạng rôm sảy nặng hơn.

Bác sĩ Thư kiểm tra tình trạng da cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm nang lông

Theo bác sĩ Thư, mồ hôi, dầu thừa kết hợp với bụi bẩn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây viêm nang lông. Tình trạng này biểu hiện bằng các nốt đỏ, có thể kèm mụn mủ nhỏ quanh lỗ chân lông, gây ngứa hoặc đau nhẹ.

Cần làm sạch da hằng ngày bằng sản phẩm dịu nhẹ, đặc biệt sau khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi. Nên tắm sớm sau khi tập thể dục, tránh để mồ hôi lưu lại lâu trên da. Quần áo cần được giặt sạch, phơi khô hoàn toàn trước khi mặc, ưu tiên chất liệu thoáng khí, thấm hút tốt. Hạn chế cọ xát mạnh hoặc chà xát vùng da đang kích ứng để tránh tổn thương nang lông nặng hơn.

Mụn trứng cá

Nhiệt độ cao kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, khiến da dễ đổ dầu, bít tắc lỗ chân lông, tạo điều kiện cho mụn hình thành. Thói quen rửa mặt quá nhiều lần trong ngày hoặc sử dụng sản phẩm không phù hợp có thể làm mất cân bằng độ ẩm tự nhiên, khiến da tiết dầu nhiều hơn và mụn trở nên nghiêm trọng.

Bác sĩ khuyến cáo nên làm sạch da khoảng 2 lần mỗi ngày, ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ, phù hợp với loại da. Duy trì dưỡng ẩm đầy đủ để ổn định hàng rào bảo vệ da, hạn chế tiết dầu và giảm nguy cơ hình thành mụn.

Viêm da tiếp xúc, dị ứng ánh nắng

Một số người có thể xuất hiện tình trạng đỏ da, ngứa, nổi ban sau khi tiếp xúc với ánh nắng hoặc các yếu tố môi trường trong mùa hè. Đây có thể là biểu hiện của viêm da tiếp xúc hoặc dị ứng ánh sáng.

Trong trường hợp này, cần tránh tiếp xúc với tác nhân gây kích ứng, thăm khám chuyên khoa để được tư vấn và điều trị phù hợp, tránh tự ý sử dụng thuốc.

Nấm da

Môi trường nóng ẩm là điều kiện lý tưởng cho nấm phát triển, nhất là các vùng da kín như bẹn, kẽ ngón chân, nách. Người bệnh có thể xuất hiện các mảng da đỏ, ngứa, bong vảy, gây khó chịu kéo dài. Giữ vệ sinh cá nhân, lau khô cơ thể sau khi tắm và tránh mặc quần áo ẩm là những biện pháp quan trọng phòng ngừa nhiễm nấm.

Bác sĩ Thư lưu ý mọi người cũng nên uống đủ nước, sinh hoạt hợp lý. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ngứa kéo dài, nổi ban, mụn viêm hoặc tổn thương da không cải thiện, cần đến bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da thăm khám và điều trị kịp thời.

Minh Hương