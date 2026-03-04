Buồng trứng cạn kiệt sau khi sinh con đầu lòng

Hà Nội4 năm sau khi sinh con đầu, chị Xuyên, 37 tuổi, bị suy kiệt buồng trứng sớm, phải thụ tinh ống nghiệm thành công để có con thứ hai.

"Tôi không thể tin mình 'hết trứng' khi mới chỉ sinh một bé", chị Xuyên nói, cho hay có con đầu lòng năm 2018, sau đó mang thai thêm hai lần nhưng đều bị thai lưu ở tuần thứ 6. Chị đi khám mới phát hiện bị suy buồng trứng sớm, cố gắng mang thai tự nhiên lẫn thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đều không thành.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), BS.CKII Cao Tuấn Anh, ghi nhận chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) của chị Xuyên chỉ còn 0,756 ng/mL, chỉ số hormone kích thích nang noãn (FSH) tăng cao đến 40 IU/L, tương đương phụ nữ mãn kinh. Bác sĩ chẩn đoán chị Xuyên vô sinh thứ phát do suy kiệt buồng trứng sớm không xác định được nguyên nhân.

Đây là tình trạng các chức năng của buồng trứng ngừng hoạt động trước 40 tuổi. Triệu chứng thường gặp là không có kinh nguyệt kéo dài 4-6 tháng, nồng độ hormone FSH tăng cao còn nồng độ estradiol giảm. Ở phụ nữ lớn tuổi như chị Xuyên, bệnh không chỉ làm giảm số lượng trứng mà còn ảnh hưởng chất lượng trứng, tăng nguy cơ phôi bất thường nhiễm sắc thể, dẫn đến khó làm tổ hoặc thai lưu sớm.

Hệ thống phòng nuôi cấy phôi "lab-trong-lab" tại IVF Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tuấn Anh, với trường hợp này, gom noãn tích lũy nhiều chu kỳ để thụ tinh trong ống nghiệm là phương án duy nhất giúp vợ chồng có con bằng trứng của mình. Chị Xuyên được kích trứng với phác đồ nhẹ, chu kỳ tự nhiên và gom noãn qua 4 chu kỳ kéo dài một năm. Kết quả tạo được 4 phôi nhưng 3 phôi bất thường, một phôi thể khảm (phôi hỗn hợp cả tế bào bình thường và bất thường) mức độ 50% - mức trung bình theo khuyến cáo mới nhất của Hiệp hội chẩn đoán di truyền tiền làm tổ thế giới (PGDIS). Người bệnh chỉ có một cơ hội chuyển phôi, các bác sĩ phải khảo sát kỹ vòi trứng, buồng tử cung, niêm mạc để đảm bảo phôi làm tổ thành công.

Giữa tháng 3/2025, chị Xuyên được chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện, chuyển hai phôi sau rã đông vào lòng tử cung. Chị đậu thai ngay, kiểm tra chọc ối vào tuần thai thứ 17 cho kết quả bình thường. Hồi tháng 1, chị sinh bé gái nặng 2,9 kg khỏe mạnh.

Tình trạng vô sinh ở các cặp vợ chồng từng sinh con được gọi là vô sinh thứ phát. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ vô sinh thứ phát tại Việt Nam đang gia tăng 15-20% sau mỗi năm và chiếm hơn 50% trường hợp vô sinh. Tại IVF Tâm Anh Hà Nội, bệnh nhân vô sinh thứ phát chiếm khoảng 65% trường hợp đang điều trị, chủ yếu 35-45 tuổi.

Bác sĩ Tuấn Anh cho hay có nhiều nguyên nhân gây vô sinh thứ phát phổ biến ở nữ giới như rối loạn rụng trứng, bệnh lý buồng tử cung, vòi trứng, tiền sử nạo phá thai... Ngoài ra, khả năng sinh sản của phụ nữ có xu hướng giảm từ sau tuổi 30 và giảm rõ rệt khi bước sang tuổi 40, suy giảm dự trữ buồng trứng, chất lượng noãn kém, số lượng noãn ít, thậm chí phải sử dụng noãn hiến tặng.

Tại IVF Tâm Anh Hà Nội, các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến mang đến cơ hội có con cho nhiều bệnh nhân suy kiệt buồng trứng. Dù chỉ thu được vài noãn, thậm chí 2-3 noãn ở người bệnh cạn kiệt buồng trứng, chuyên viên phôi học vẫn có thể thụ tinh, nuôi cấy phôi, mục tiêu tạo được ít nhất một phôi ngày 3 hoặc ngày 5 chất lượng tốt. Kỹ thuật trữ noãn, gom noãn nhiều chu kỳ nâng cao tỷ lệ IVF thành công, tăng cơ hội có con bằng trứng của chính mình.

Bác sĩ lưu ý dấu hiệu của suy buồng trứng sớm thường giống mãn kinh, như rối loạn kinh nguyệt thời gian dài, lượng kinh không đều, bốc hỏa, chóng mặt và buồn nôn, ham muốn tình dục giảm, hoặc đôi khi không có triệu chứng. Phụ nữ khi có các triệu chứng bất thường hoặc cố gắng thụ thai trên một năm (hoặc trên 6 tháng với người trên 35 tuổi) không thành công, nên đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để được khám và điều trị sớm. Trường hợp chưa kết hôn nên cân nhắc trữ trứng để bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai.

Hằng Trần