Bùng phát tàn nhang sau sinh

Hà NộiGương mặt chị Linh, 29 tuổi, dày đặc đốm tàn nhang sậm màu sau sinh do thay đổi nội tiết tố trong thai kỳ kích thích da sản sinh nhiều melanin.

Một số đốm tàn nhang xuất hiện rải rác từ trán xuống má, cằm sau khi chị Linh sinh con đầu lòng 5 năm trước, nặng hơn sau khi sinh con thứ hai. BS.CKI Quách Thị Bích Vân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, soi da nhận thấy sắc tố melanin trên da của chị Linh dày đặc ở cả lớp thượng bì và trung bì. Các đốm nâu sẫm tập trung ở gò má, trán và sống mũi, liên kết thành vùng lớn, xen kẽ các vùng rám má, khiến màu da không đều rõ rệt.

Bác sĩ điều trị tàn nhang cho chị Linh bằng laser pico. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Vân cho biết tàn nhang sau sinh là rối loạn sắc tố khá phổ biến ở phụ nữ, chủ yếu do thay đổi nội tiết trong thai kỳ. Suốt thời gian mang thai, nồng độ estrogen và progesterone tăng cao, kích thích tế bào melanocyte sản xuất nhiều melanin, sắc tố quyết định màu da, tóc... Khi melanin phân bố không đồng đều, các đốm nâu như tàn nhang và nám da bắt đầu xuất hiện.

Sau sinh, hormone giảm xuống song lượng sắc tố đã hình thành không tự biến mất, ngược lại tác động của tia cực tím (UV), căng thẳng và thiếu ngủ có thể khiến tình trạng nặng hơn. Yếu tố di truyền cũng đóng vai trò quan trọng, nếu mẹ hoặc bà từng bị tàn nhang thì nguy cơ con gái mắc phải cao hơn đáng kể.

Bác sĩ Vân xây dựng phác đồ điều trị kết hợp nhiều phương pháp cho chị Linh để đạt hiệu quả tối ưu. Ban đầu chị được kê thuốc bôi để ức chế quá trình sản sinh melanin, làm mờ các đốm sắc tố. Song song, bác sĩ chỉ định thuốc uống bổ sung vitamin C, vitamin E và glutathione nhằm chống oxy hóa, bảo vệ tế bào da khỏi tác động của tia UV và gốc tự do. Sau giai đoạn ổn định nền da, chị Linh được thực hiện laser pico, giúp phá vỡ hạt sắc tố thành mảnh siêu nhỏ để cơ thể đào thải tự nhiên đồng thời kích thích tái tạo collagen, cải thiện độ sáng và độ mịn của da. So với laser cũ, laser pico hạn chế tối đa tổn thương nhiệt lên mô lành, giảm nguy cơ bỏng, sẹo hoặc tăng sắc tố sau viêm.

Sau hơn một năm điều trị, những đốm tàn nhang của chị Linh mờ đi rõ rệt, vùng da hai gò má đều màu hơn. Làn da trở nên sáng và rạng rỡ hơn, bề mặt mịn màng, lỗ chân lông se nhỏ... Bác sĩ hướng dẫn chị duy trì chế độ chăm sóc da, chống nắng và tái khám định kỳ để giữ hiệu quả lâu dài, hạn chế nguy cơ tái phát.

Các đốm tàn nhang của chị Linh đã mờ đáng kể sau hơn một năm điều trị (phải). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Vân, tàn nhang thai kỳ hoặc sau sinh thường xuất hiện khá nhanh, có màu sẫm và đôi khi đi kèm rám má hoặc sạm da các vị trí như nách, bụng, bẹn... Nếu bảo vệ da kỹ trước ánh nắng và chăm sóc đúng cách, các đốm sắc tố này có thể mờ dần theo thời gian.

Để điều trị tàn nhang thai kỳ hoặc sau sinh, cần kết hợp nhiều phương pháp và chia thành từng giai đoạn điều trị. Trước hết, cần bảo vệ da tối đa bằng kem chống nắng phổ rộng hằng ngày, kết hợp đội mũ, khẩu trang, kính râm khi ra ngoài. Chăm sóc da nhẹ nhàng với sữa rửa mặt dịu nhẹ, cấp ẩm đủ cho da bằng các sản phẩm bôi, bổ sung dưỡng chất chống oxy hóa (vitamin C, niacinamide) để hạn chế sắc tố mới.

Sau khi cai sữa cho bé hoặc được bác sĩ chỉ định, người mẹ có thể điều trị chuyên sâu bằng laser, peel da hoặc thuốc bôi đặc trị. Phụ nữ cần duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, giảm stress và ăn thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất để nuôi dưỡng da từ bên trong.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi