Bỏng da sau laser điều trị sẹo lõm

Hà NộiAnh Ngọc, 44 tuổi, điều trị sẹo lõm bằng laser tại spa, sau đó vùng má sẫm màu, nóng rát kéo dài.

Anh Ngọc đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám, BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng, Trưởng khoa Thẩm mỹ, Khoa Thẩm mỹ, chẩn đoán bỏng da do laser dẫn đến tăng sắc tố sau viêm mức độ đậm. Nguyên nhân do chọn mức năng lượng và kích thước chùm tia laser không phù hợp nền da và tình trạng sẹo khiến da bị tổn thương sâu.

Theo bác sĩ Hồng, laser là giải pháp hiệu quả làm đầy sẹo và trẻ hóa da nhờ khả năng tạo ra các vi tổn thương có kiểm soát, kích thích tái tạo mô và tăng sinh collagen. Tuy nhiên, nếu điều trị không đúng kỹ thuật có thể để lại hậu quả nặng nề, thậm chí khiến da tổn thương khó hồi phục. Bỏng da do laser trong điều trị sẹo lõm với biểu hiện là đỏ da kéo dài, tăng sắc tố, thâm sạm, có thể để lại sẹo thứ phát.

Anh Ngọc được chụp và phân tích da bằng hệ thống Dermoscopy nhằm đánh giá mức độ tổn thương, tình trạng sắc tố và cấu trúc da sau can thiệp laser. Bác sĩ Hồng xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, kết hợp nhiều phương pháp vừa phục hồi da bị tổn thương, vừa cải thiện tình trạng tăng sắc tố.

Người bệnh dùng các sản phẩm bôi thoa chuyên biệt để tái tạo hàng rào bảo vệ da, kết hợp tiêm meso cho vùng tăng sắc tố 2 lần một tuần. Song song, các hệ thống laser thế hệ mới như SP Dynamis và StarWalker giúp xử lý sắc tố chọn lọc, kiểm soát tốt năng lượng, hạn chế tối đa tổn thương mô lành.

Theo bác sĩ Hồng, quá trình phục hồi thường sau tổn thương da do laser khoảng 4-6 tháng, thậm chí lâu hơn tùy mức độ tổn thương và khả năng đáp ứng của từng người. Trong thời gian này, người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, chống nắng và tránh các tác động có thể làm da bị kích thích trở lại.

Sẹo lõm là biến chứng nặng của mụn viêm sâu như mụn bọc, mụn nang do phá hủy mô. Nếu không điều trị đúng cách, tổn thương dễ để lại sẹo vĩnh viễn. Người bệnh nên khám da liễu sớm và điều trị sẹo ngay sau khi mụn ổn định, vì sẹo mới đáp ứng tốt hơn. Hiệu quả còn phụ thuộc vào tuổi tác, hình thái sẹo, chất lượng da và công nghệ điều trị.

