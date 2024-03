Bốn loại viêm tuyến tiền liệt thường gặp

Viêm tuyến tiền liệt phổ biến ở nam giới dưới 50 tuổi, bệnh có thể xảy ra cấp tính hay mạn tính do vi khuẩn.

Tuyến tiền liệt chịu trách nhiệm sản xuất chất lỏng cùng với các tế bào tinh trùng từ tinh hoàn và chất lỏng từ các tuyến khác tạo nên tinh dịch. Viêm tuyến tiền liệt thường gây đau, kéo dài ba tháng hoặc lâu hơn, ở một hoặc nhiều khu vực như bộ phận sinh dục, hậu môn, bụng dưới, lưng dưới, niệu đạo...

Nam giới mắc bệnh này do nhiều nguyên nhân, với triệu chứng như đi tiểu nhiều hơn 7 lần mỗi ngày, khó tiểu, tiểu gấp hoặc nhỏ giọt, dòng tiểu yếu. Các triệu chứng có thể xuất hiện trung bình trong 87 tháng trước khi được chẩn đoán.

Viêm tuyến tiền liệt mạn tính

Viêm tuyến tiền liệt mạn tính hoặc hội chứng đau vùng chậu mạn tính có thể liên quan đến phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với nhiễm trùng tiểu (nhiễm trùng đường tiết niệu).

Theo đánh giá năm 2016 của Đại học Y Baylor, Mỹ, dựa vào 27 nghiên cứu, trên hơn 20.000 người, viêm tuyến tiền liệt mạn tính không phải do nhiễm vi khuẩn, mà thường là kết quả của các nguyên nhân khác như nhiễm trùng đường tiết niệu kèm theo các triệu chứng tiết niệu và rối loạn chức năng tình dục.

Ăn uống một số thực phẩm như thức ăn cay, cà phê, đồ uống có cồn, trà có thể khiến triệu chứng viêm tuyến tiền liệt nặng hơn.

Uống cà phê không có lợi cho người bệnh viêm tuyến tiền liệt. Ảnh: Mai Cat

Viêm tuyến tiền liệt cấp tính do vi khuẩn

Viêm tuyến tiền liệt cấp tính do vi khuẩn thường có các triệu chứng nghiêm trọng và xuất hiện đột ngột. Chúng có thể gồm tiểu gấp; đau dữ dội ở vùng sinh dục, đáy chậu, bẹn, lưng dưới, bụng; khó tiểu, nóng rát, đau khi đi tiểu; sốt và ớn lạnh; buồn nôn, nhức mỏi, vi khuẩn trong nước tiểu, nước tiểu có máu...

Viêm tuyến tiền liệt mạn tính do vi khuẩn

Viêm tuyến tiền liệt mạn tính do vi khuẩn gây ra thường phát triển chậm theo thời gian. Các triệu chứng thường nhẹ hơn so với viêm tuyến tiền liệt cấp tính do vi khuẩn.

Các triệu chứng thường gặp như tiểu gấp; đau ở vùng sinh dục, bẹn, bụng dưới hoặc lưng dưới; bí tiểu, đau khi xuất tinh, tắc nghẽn đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu...

Viêm tuyến tiền liệt không triệu chứng

Một loại viêm tuyến tiền liệt không gây đau hoặc bất kỳ triệu chứng nào có liên quan đến rối loạn sinh sản hoặc các vấn đề về sinh sản khác. Bệnh có thể được phát hiện bất ngờ khi xét nghiệm đường tiết niệu.

Theo Viện Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Quốc gia Mỹ, viêm tuyến tiền liệt phổ biến ở nam giới dưới 50 tuổi hơn. Đàn ông trẻ, nam giới có tiền sử mắc viêm tuyến tiền liệt, nhiễm trùng bàng quang hoặc niệu đạo, chấn thương vùng chậu có nguy cơ cao mắc bệnh này. Người sử dụng ống thông tiểu (ống dùng để dẫn lưu bàng quang), nhiễm HIV, từng sinh thiết tuyến tiền liệt cũng có nguy cơ.

Mai Cat (Theo Very Well Health)