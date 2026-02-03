Bơm keo sinh học điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới

TP HCMBà Chi, 61 tuổi, bị phù chân, đau mỏi, chuột rút về đêm do suy tĩnh mạch chi dưới, được bác sĩ bơm keo sinh học điều trị.

Bà Chi suy tĩnh mạch chi dưới 4 năm, uống thuốc và mang vớ tĩnh mạch, gần đây hai chân nặng mỏi kèm nóng rát, đau nhức, chuột rút về đêm. Bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. ThS.BS.CKI Lê Chí Hiếu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, cho biết ngồi hoặc đứng lâu làm tăng áp lực tĩnh mạch chi dưới, gây ứ máu, giãn tĩnh mạch không hồi phục và suy yếu van tĩnh mạch, khiến bệnh tiến triển nặng. Bà Chi làm việc văn phòng 30 năm, có thể là một trong những yếu tố nguy cơ gây bệnh.

Bà Chi bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới mức độ 3, có dấu hiệu phù, không thể điều trị nội khoa mà cần can thiệp loại bỏ tĩnh mạch bệnh, theo bác sĩ Hiếu. Có hai phương pháp phù hợp là đốt laser nội mạch (luồn dây dẫn vào tĩnh mạch và phá hủy tĩnh mạch bị bệnh bằng sóng nhiệt) và bơm keo sinh học vào tĩnh mạch (để vô hiệu hóa chức năng của tĩnh mạch bị suy). Người bệnh mong muốn thủ thuật nhẹ nhàng, bác sĩ tư vấn chọn phương pháp bơm keo sinh học vì chỉ cần gây tê tại chỗ hoặc tiền mê.

Dưới hướng dẫn của hệ thống siêu âm nội mạch, bác sĩ luồn dụng cụ vào tĩnh mạch bệnh, bơm keo sinh học vào để kết dính lòng mạch, không gây ứ máu ở chi dưới, giúp ngăn bệnh tiến triển. Thủ thuật được thực hiện với thuốc tê, tiền mê nhẹ nên bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình điều trị.

Bác sĩ bơm keo sinh học chữa suy giãn tĩnh mạch cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một ngày sau thủ thuật, bà Chi đi lại bình thường, không đau, chân hết nặng mỏi, giảm phù và được xuất viện. Bà được hướng dẫn mang vớ tĩnh mạch kết hợp thay đổi lối sống (không đứng hay ngồi một chỗ quá lâu, kê cao chân khi ngủ, tập thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng, tránh béo phì...) để phòng bệnh tái phát.

ThS.BS.CKI Lê Thị Ngọc Hằng, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay bơm keo sinh học là kỹ thuật tiên tiến trong điều trị suy giãn tĩnh mạch. So với phương pháp đốt laser hoặc sóng cao tần truyền thống, kỹ thuật này có nhiều ưu điểm như không gây mê hay gây tê tủy sống, không gây tổn thương nhiệt, không xâm lấn khu vực xung quanh, ít đau, hiệu quả lâu dài. Người bệnh hồi phục nhanh, đi lại sớm sau thủ thuật. Kỹ thuật bơm keo sinh học đặc biệt phù hợp với các bệnh nhân nguy cơ cao khi gây mê như bệnh tim mạch, hô hấp, chuyển hóa...

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới thường gặp ở phụ nữ trên 50 tuổi, mang thai, người thừa cân - béo phì, hút thuốc lá, người trẻ thường xuyên mang giày cao gót, đứng nhiều hoặc ngồi một chỗ trong thời gian dài như giáo viên, nhân viên văn phòng... Những người có dấu hiệu căng tức ở bắp chân, nặng và mỏi chân, chuột rút, bàn chân sưng, ngứa, da đổi màu, loét hoặc thậm chí nhiễm trùng... nên đi khám sớm.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi