Bổ sung kẽm có tăng sinh lý nam?

Bổ sung kẽm giúp tăng testosterone, cải thiện sinh lý nam đúng không? Nên sử dụng như thế nào cho an toàn, hiệu quả? (Minh Trí, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời:

Kẽm hỗ trợ cơ thể sản xuất testosterone thuận lợi, chứ không trực tiếp làm tăng lượng hormone này. Nồng độ testosterone không tăng đơn thuần nhờ một vi chất riêng lẻ mà được điều hòa bởi hệ trục não bộ - tuyến yên - tinh hoàn. Khi não gửi tín hiệu, tuyến yên sản xuất hormone luteinizing (LH) giúp kích thích các tế bào Leydig ở tinh hoàn sản sinh testosterone. Bất kỳ rối loạn nào trong chuỗi cũng có thể ảnh hưởng đến lượng testosterone.

Kẽm tham gia vào quá trình sản xuất testosterone, chủ yếu thông qua hỗ trợ hoạt động của hormone LH. Khi cơ thể thiếu kẽm, tín hiệu kích thích tại tinh hoàn có thể suy giảm, từ đó làm giảm sản xuất testosterone và ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Ngoài ra, kẽm còn tham gia vào nhiều chức năng sinh học khác như hỗ trợ hệ miễn dịch, tổng hợp protein, nitric oxide (NO) - chất giúp giãn mạch, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ quá trình cương dương.

Hàu cung cấp kẽm và các axit amin tốt cho sức khỏe nam giới. Ảnh: Đình Diệu

Kẽm là một vi chất cần thiết cho cơ thể và nam giới trưởng thành cần khoảng 11 mg kẽm mỗi ngày. Một số thực phẩm tự nhiên giàu kẽm mà nam giới nên bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày như hàu, thịt đỏ, cá hồi, trứng, sữa, các loại hạt...

Nam giới gặp các vấn đề như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, tinh trùng yếu, rụng tóc... nên khám chuyên khoa để được đánh giá và tư vấn phù hợp. Không nên tự ý bổ sung kẽm mà không có chỉ định của bác sĩ. Nếu bổ sung không đúng cách, kẽm có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc ảnh hưởng hấp thu vi chất khác.

Để cải thiện nồng độ testosterone và chức năng sinh lý, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, hạn chế rượu bia, chế độ dinh dưỡng khoa học... Bạn có thể bổ sung tinh chất thiên nhiên chuyên biệt dành cho nam giới như eurycoma longifolia, thông biển Pháp và hàu đại dương. Các tinh chất này hỗ trợ thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh và nitric oxide theo nhu cầu của cơ thể, nâng cao sức khỏe sinh lý và tăng cường thể trạng.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM