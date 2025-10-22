Biến chứng tiểu đường gây đục thủy tinh thể

TP HCMBà Ngân, 69 tuổi, nhìn mọi vật đều ám vàng và nhòe, bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể do biến chứng tiểu đường và lão hóa.

ThS.BS Nguyễn Trà Thảo Nhi, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Ngân bị đục thủy thể độ ba. Người bệnh có tiền sử đái tháo đường 20 năm kèm rối loạn nhịp tim, khám tiểu đường định kỳ hàng năm nhưng chưa từng kiểm tra mắt. Lão hóa và tiểu đường khiến bệnh của bà Ngân tiến triển nhanh hơn, đường huyết trong máu cao làm tổn thương tế bào, rối loạn chuyển hóa toàn thân gây lão hóa thủy tinh thể sớm.

Khi đục thủy tinh thể (thủy tinh thể không còn trong suốt), ánh sáng hội tụ trên võng mạc không đủ hay đúng vị trí khiến người bệnh thấy mọi vật bị ám vàng, nâu nhạt hay đậm theo thời gian, nhất là lúc nhìn nền trắng, ánh sáng mạnh hoặc ban ngày.

Bác sĩ phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể mắt phải cho bà Ngân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Nội tiết - Đái tháo đường và Tim mạch đánh giá tình trạng bệnh nền của bệnh nhân trước phẫu thuật, điều trị đục thủy tinh thể hai mắt, tránh nguy cơ mù lòa. Bác sĩ phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (phaco), sau đó đặt thấu kính nội nhãn cho cả hai mắt. Hai mắt được mổ cách nhau một tuần để có thời gian hồi phục thị lực. Tái khám sau mổ, thị lực cả hai mắt người bệnh đạt 8/10, nhìn rõ màu sắc tươi sáng, không còn ám vàng.

Bác sĩ Nhi lưu ý bà Ngân cần nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc bụi bẩn, tránh mang vác nặng, hoạt động mạnh dễ có nguy cơ chấn thương trong những tuần đầu sau mổ. Bà cần ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, khám mắt định kỳ để phát hiện sớm bất thường nếu có.

Nhật Minh

*Tên nhân vật đã được thay đổi