Biến chứng của ung thư miệng

Khối u ung thư vùng miệng tiến triển có thể xâm lấn răng, gây đau, khó ăn uống, suy dinh dưỡng, làm suy giảm chất lượng sống lẫn tinh thần.

Ung thư miệng thuộc nhóm ung thư vùng đầu - cổ, hình thành khi các tế bào bất thường ở niêm mạc má, nướu, vòm miệng, lưỡi hoặc môi tăng sinh không kiểm soát. Bệnh thường khởi phát âm thầm với những dấu hiệu khó nhận biết như vết loét lâu lành hoặc các mảng đỏ, trắng trong khoang miệng.

Triệu chứng thường gặp gồm đau dai dẳng, lan tỏa ở miệng hoặc họng, vết loét chảy máu, hạn chế cử động miệng, hàm hoặc lưỡi, gây khó khăn khi nhai và nói. Một số dấu hiệu khác có thể gặp gồm cảm giác vướng ở cổ họng, sưng hoặc nổi cục ở má, hàm hay cổ, tê bì, đau không rõ nguyên nhân.

Ở giai đoạn sớm, triệu chứng bệnh không rõ ràng dễ nhầm lẫn với bệnh tai mũi họng thông thường nên dễ bị bỏ qua. Ung thư miệng tiến triển và không được điều trị dễ gây ra các biến chứng nguy hiểm về thể chất và chất lượng cuộc sống. Các biến chứng khác nhau tùy thuộc vào vị trí và giai đoạn của bệnh.

Nhổ răng, đau lưỡi: Khi ung thư lan vào xương mặt hoặc lưỡi, người bệnh có thể phải nhổ răng, phẫu thuật cắt bỏ một phần lưỡi chứa khối u hoặc một phần xương hàm. Tình trạng này thường gặp ở ung thư miệng giai đoạn III và IV. Phẫu thuật có thể làm thay đổi ngoại hình, giảm khả năng nói và ăn uống. Trong trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể tư vấn phẫu thuật tái tạo hoặc sử dụng bộ phận giả nhằm hạn chế các ảnh hưởng này.

Các vấn đề về hô hấp: Ung thư miệng không được điều trị kịp thời có thể gây tắc nghẽn đường thở do khối u phát triển chèn ép. Khi xảy ra biến chứng này, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật mở khí quản, tạo một lỗ thông ở phía trước cổ giúp người bệnh thở dễ hơn.

Suy dinh dưỡng và mất nước: Người bệnh ung thư miệng có thể gặp tình trạng sưng miệng, loét, khô miệng hoặc mất vị giác. Khối u lớn làm giảm năng nhai, nuốt, tắc nghẽn thực quản. Những vấn đề này đều ảnh hưởng đến dinh dưỡng khiến người bệnh không nhận đủ chất dinh dưỡng từ thức ăn. Để giảm khó chịu do ăn uống, người bệnh có thể được đặt ống thông dạ dày để đưa chất dinh dưỡng vào.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư miệng gồm hút thuốc lá, uống rượu bia, thói quen nhai trầu, nhiễm virus gây u nhú ở người (HPV)... Ngoài ra, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời có thể làm tăng nguy cơ ung thư môi.

Để phòng bệnh, nên bỏ thuốc lá và tránh các môi trường chứa khói thuốc. Hạn chế rượu bia cũng như đồ uống chứa cồn khác. Đánh răng hai lần mỗi ngày, sử dụng chỉ nha khoa, nước súc miệng, khám sức khỏe răng định kỳ góp phần phát hiện sớm các bất thường.

Trong chế độ ăn uống hằng ngày, nên tăng cường rau xanh, trái cây (giàu vitamin A, C, E, chất chống oxy hóa như dâu tây, bưởi, nho để hỗ trợ miễn dịch khỏe. Tiêm vaccine HPV để giảm nguy cơ nhiễm virus gây ung thư vòm họng.

Anh Chi (Theo Very Well Health)