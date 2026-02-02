Biến chứng của bệnh viêm mê đạo tai

Bệnh viêm mê đạo tai không được điều trị dễ dẫn đến các biến chứng như mất thính lực, suy giảm chức năng tiền đình, viêm xương chũm.

Tai gồm ba phần là tai ngoài, tai giữa và tai trong. Mê đạo là phần thuộc tai trong, được tạo thành từ các kênh chứa đầy chất lỏng giúp kiểm soát sự thăng bằng và thính giác. Viêm mê đạo tai còn gọi là viêm mê nhĩ, là tình trạng viêm mê đạo màng của tai trong, biểu hiện gồm hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, ù tai, mất thính lực.

ThS.BS Nguyễn Đức Minh, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bệnh kéo dài, không được điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng.

Suy giảm chức năng tiền đình hai bên là tình trạng cả hai cơ quan tiền đình ở tai trong bị tổn thương hoặc hoạt động kém, dẫn đến mất thăng bằng. Đây là một biến chứng suy nhược liên quan đến viêm mê đạo hai bên, thường xảy ra do viêm màng não có thể dẫn đến suy giảm thị lực và suy giảm nhận thức.

Suy giảm thính lực xảy ra khi viêm mê đạo tai trầm trọng. Một số bệnh nhân có thể bị giảm thính lực hoặc ù tai. Những trường hợp này có thể dùng máy trợ thính hoặc liệu pháp điều trị ù tai nhằm cải thiện triệu chứng này.

Bác sĩ kiểm tra tai cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Điếc hoàn toàn ít gặp nhưng vẫn có thể xảy ra do, thường do viêm màng não do vi khuẩn gây ra.

Viêm xương chũm xảy ra do vi khuẩn gây viêm mê đạo không được điều trị, phát triển thành viêm xương chũm. Theo bác sĩ Đức, tình trạng này thường đáp ứng điều trị tốt với kháng sinh đường tĩnh mạch, song ở những trường hợp nghiêm trọng có thể cần phẫu thuật tai xương chũm.

Tùy theo nguyên nhân và triệu chứng của người bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị viêm mê đạo tai phù hợp. Với viêm mê đạo tai do virus, bác sĩ kê các thuốc giảm triệu chứng cho người bệnh. Thuốc kháng sinh được sử dụng để điều trị viêm mê đạo tai do vi khuẩn. Trong trường hợp bệnh nhân bị viêm mê đạo tai thứ phát sau viêm tai giữa, viêm xương chũm nặng... bác sĩ có thể can thiệp phẫu thuật.

Hiếu Nguyễn