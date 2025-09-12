Bị viêm xoang nên ăn và kiêng gì?

Người bệnh viêm xoang nên ăn thực phẩm giàu vitamin C, omega-3, tránh món ăn chứa chất histamine vì dễ gây dị ứng, bùng phát triệu chứng.

Viêm xoang là tình trạng niêm mạc xoang tổn thương, viêm lâu ngày gây ứ đọng dịch nhầy, thường do virus, vi khuẩn, nấm, polyp mũi, dị ứng... BS.CKI Nguyễn Phước Long, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thực phẩm hay chế độ ăn không thể chữa khỏi viêm xoang nhưng có thể giảm triệu chứng khó chịu do bệnh gây ra.

Nên ăn

Thực phẩm giàu vitamin C: Vitamin C chống oxy hóa, giảm viêm nhiễm, tăng sức đề kháng tự nhiên. Những loại trái cây giàu vitamin C phổ biến như cam, chanh, bưởi, quýt, dâu tây, kiwi, ớt chuông và súp lơ xanh. Người bệnh có thể ăn trực tiếp, làm salad hoặc sinh tố để thay đổi, bớt nhàm chán.

Mật ong: Viêm xoang thường khiến dịch nhầy chảy xuống cổ họng gây ngứa rát, khó chịu, đau họng kéo dài. Mật ong với đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm tự nhiên, có thể phòng tránh nhiễm trùng đường hô hấp, làm dịu cổ họng. Người bệnh có thể pha mật ong cùng nước ấm hoặc trà thảo mộc để uống mỗi ngày.

Chất lỏng nóng và súp: Thức uống ấm hoặc món ăn nóng có khả năng làm dịu cổ họng, thông thoáng đường mũi, loãng dịch nhầy, bớt nghẹt mũi. Riêng súp gà nóng giúp chống viêm, giảm các triệu chứng khó chịu của viêm xoang, bổ sung protein để tăng cường sức khỏe tổng thể.

Thực phẩm giàu kẽm và omega-3: Kẽm thúc đẩy quá trình phục hồi mô, tăng cường miễn dịch. Người bệnh có thể chọn món ăn giàu kẽm từ hải sản như tôm, cua, ốc, hàu. Thịt heo, thịt bò, ngũ cốc nguyên hạt, hạt bí ngô và đậu lăng cũng chứa nhiều kẽm.

Axit béo omega-3 có đặc tính kháng viêm mạnh, giảm sưng tấy, cải thiện sức khỏe đường hô hấp. Thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá nục, cá mòi, cá trích, hạt lanh, hạt chia và hạt hướng dương. Kết hợp bổ sung kẽm và omega-3 trong chế độ dinh dưỡng hỗ trợ điều trị, ngăn viêm xoang tái phát.

Dứa: Enzyme bromelain trong dứa có tác dụng giảm sưng viêm ở các xoang, giảm nghẹt mũi và đau nhức xoang. Dứa cũng giàu magie và chất chống oxy hóa vitamin C góp phần tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Ăn trái cây họ cam quýt, dứa chứa nhiều vitamin C giúp tăng đề kháng cho người bệnh viêm xoang. Ảnh được tạo bởi AI

Ớt: Hoạt chất tạo vị cay capsaicin trong ớt giúp làm loãng dịch nhầy trong mũi và xoang, thông thoáng đường thở, bớt nghẹt mũi. Capsaicin còn có khả năng kích thích tuần hoàn máu, cho vùng mũi xoang. Bác sĩ Long lưu ý người bệnh nên sử dụng ớt cay ở mức độ vừa phải, vì ăn quá nhiều có thể kích ứng niêm mạc, nóng rát dạ dày hoặc cổ họng.

Tỏi, gừng, nghệ: Hợp chất lưu huỳnh trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm, chống lại virus. Gừng cũng có đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa, đẩy nhanh quá trình lành thương, bớt đau, sưng tấy. Chất kháng histamine trong củ gừng hỗ trợ ngăn ngừa dị ứng, giảm khó chịu và đau xoang. Người bệnh có thể dùng nghệ pha sữa hoặc nấu ăn vì hoạt chất curcumin có tác dụng chống viêm, làm dịu niêm mạc xoang.

Người bệnh viêm xoang nên uống khoảng hai lít nước một ngày để giữ cho niêm mạc mũi luôn ẩm, làm loãng dịch nhầy trong xoang, hạn chế tình trạng tắc nghẽn. Kiêng một số thực phẩm để tránh bệnh tái phát, làm trầm trọng triệu chứng.

Nên tránh

Đường qua chế biến: Bánh ngọt, kẹo, nước ngọt có gas chứa nhiều đường, dễ thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể. Người bệnh viêm xoang nên hạn chế các thực phẩm này, ưu tiên sử dụng trái cây, rau, mật ong vì chứa đường đường tự nhiên có lợi cho sức khỏe.

Thực phẩm giàu histamine: Histamine là một phân tử tự nhiên được cơ thể giải phóng nhằm chống lại vi khuẩn. Khi lượng histamine quá cao, niêm mạc mũi có thể bị sưng tấy, tắc nghẽn, làm trầm trọng hơn triệu chứng của viêm xoang. Những thực phẩm chứa nhiều histamine thường gặp gồm phô mai, xúc xích, thịt hun khói và các loại thịt chế biến sẵn.

Rượu: Rượu bia gây mất nước, suy giảm miễn dịch, kích thích giải phóng histamine - yếu tố dẫn đến hắt hơi, đau đầu, nghẹt mũi. Người bị viêm xoang nên hạn chế tối đa rượu bia để hỗ trợ quá trình hồi phục.

Ngoài chế độ ăn, người bệnh cũng cần có lối sống lành mạnh, thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài, vệ sinh mũi họng và môi trường sống, tăng cường sức đề kháng, luyện tập thể thao. Tránh căng thẳng, lo âu và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ để bệnh cải thiện.

Uyên Trinh