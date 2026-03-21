Bị viêm teo niêm mạc dạ dày cần kiêng gì?

Người bị viêm teo niêm mạc dạ dày nên hạn chế thực phẩm quá chua, cay nóng, nhiều dầu mỡ hoặc chứa chất phụ gia để giảm tái phát bệnh.

Viêm teo niêm mạc dạ dày là tổn thương mạn tính khiến lớp niêm mạc mỏng dần và suy giảm chức năng bảo vệ. Nguyên nhân thường gặp là nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori). Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tổn thương lâu dài tế bào dạ dày.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bên cạnh việc dùng thuốc, chế độ dinh dưỡng hợp lý góp phần làm dịu niêm mạc, giảm viêm. Bác sĩ khuyên người bệnh cần hạn chế 4 nhóm thực phẩm dưới đây.

Thực phẩm nhiều axit

Để tránh tổn thương lớp niêm mạc đang yếu, người bệnh nên hạn chế ăn cam, chanh, bưởi, cà chua, cà dưa muối chua, giấm, đồ uống có gas. Axit citric và axit ascorbic trong các thực phẩm này sẽ kích thích niêm mạc dạ dày tiết ra nhiều axit dịch vị, làm tăng cảm giác đau, nóng rát. Hàm lượng axit cao dễ gây trào ngược dạ dày thực quản khiến triệu chứng viêm teo niêm mạc dạ dày trở nặng hơn.

Thức ăn cay nóng, chiên rán

Những món ăn chiên, xào nhiều dầu mỡ, gia vị cay nóng như ớt, tiêu gây khó tiêu, tăng áp lực lên dạ dày. Các thành phần cay nóng kích thích dạ dày tăng tiết dịch vị làm cho tình trạng viêm lan rộng, tăng cảm giác đau rát, khó chịu. Chất béo bão hòa từ mỡ động vật làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến thức ăn lưu lại lâu hơn, gây tổn thương niêm mạc đang viêm, cản trở quá trình phục hồi.

Người mắc bệnh dạ dày không nên ăn các món cay nóng để tránh đau rát hoặc viêm dạ dày. Ảnh: Quốc An

Đồ uống chứa caffeine và cồn

Rượu, bia, cà phê, trà đặc hay các loại nước tăng lực chứa nhiều caffeine và ethanol có thể làm mỏng lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, kích thích dạ dày tăng tiết axit. Từ đó, niêm mạc dạ dày trở nên nhạy cảm hơn, tăng nguy cơ viêm loét, trào ngược. Những đồ uống này còn gây rối loạn nhu động dạ dày, làm giảm hiệu quả tiêu hóa, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục tổn thương.

Thực phẩm chế biến sẵn, đóng hộp

Đồ ăn nhanh, đồ hộp, bánh kẹo, nước ngọt... thường chứa nhiều chất bảo quản, đường tinh luyện, muối, hương liệu, chất phụ gia khác. Những thành phần này có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đường cát trắng, muối và các chất bảo quản còn kích thích tăng tiết dịch vị, làm chậm quá trình hồi phục, kéo dài tình trạng viêm nhiễm.

Để phục hồi sau viêm teo niêm mạc dạ dày, người bệnh nên ưu tiên món hấp, luộc, ninh; ăn mềm, dễ tiêu và chia 4-5 bữa nhỏ mỗi ngày. Duy trì ăn đúng giờ, nhai kỹ, tránh ăn quá no hoặc để quá đói. Ngủ đủ giấc, vận động nhẹ và sinh hoạt lành mạnh giúp hỗ trợ tiêu hóa và phục hồi niêm mạc.

Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đến chuyên khoa tiêu hóa để bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tùy trường hợp, bác sĩ nội soi dạ dày, sinh thiết để xác định chính xác nguyên nhân và mức độ tổn thương.

Quốc An