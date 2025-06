Bị viêm khớp dạng thấp ăn rau chân vịt được không?

Rau chân vịt chứa axit oxalic có thể kết hợp với canxi tạo sỏi oxalat ở thận không? Tôi bị viêm khớp dạng thấp ăn rau này không? (Thanh Nguyễn, Bình Định)

Trả lời:

Viêm khớp dạng thấp là một trong những bệnh lý tự miễn điển hình, gây tổn thương kéo dài ở khớp, ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe, vận động. Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng hỗ trợ kiểm soát triệu chứng, giảm tiến triển và thoái hóa xương khớp. Người bệnh xương khớp, bao gồm viêm khớp dạng thấp, nên ăn uống đa dạng thực phẩm, tăng cường các loại rau xanh, bao gồm cả rau chân vịt (cải bó xôi).

Rau chân vịt giàu vitamin C, K, A, axit folic, magie, kali, chất xơ và chất chống oxy hóa nhóm flavonoid. Vitamin K và C có tác dụng tăng tổng hợp collagen, bảo vệ mô sụn. Các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm gốc tự do, góp phần hạn chế viêm, bảo vệ tế bào và hỗ trợ phục hồi tổn thương mô khớp. Người bệnh xương khớp ăn đa dạng rau lá xanh như rau chân vịt hỗ trợ kiểm soát tốt viêm nhiễm mạn tính, giảm đau nhức và dễ vận động hơn.

Rau chân vịt còn bổ sung hàm lượng lớn magie, giúp tạo cảm giác thư thái cơ, chống chuột rút và góp phần ngăn ngừa loãng xương, vốn là biến chứng lâu dài của viêm khớp dạng thấp. Chất xơ trong rau có ích cho tiêu hóa, kiểm soát cân nặng, từ đó giảm áp lực lên các khớp viêm. Lượng folate dồi dào còn phòng thiếu máu, thúc đẩy quá trình hồi phục tế bào và hỗ trợ tái tạo mô.

Rau chân vịt có nhiều lợi ích cho sức khỏe của người bệnh viêm khớp dạng thấp. Ảnh: Phương Vy

Nhiều người lo ngại về hàm lượng axit oxalic trong rau chân vịt bởi chất này khi dùng quá nhiều có thể kết hợp với canxi tạo thành sỏi oxalat ở thận. Người khỏe mạnh ăn rau chân vịt ở mức hợp lý, đa dạng với các loại rau củ khác thì nguy cơ tạo sỏi thấp. Người bệnh viêm khớp không có bệnh thận kèm theo ăn rau chân vịt với lượng vừa phải không có nguy cơ gây hại sức khỏe. Người từng có sỏi thận hoặc suy giảm chức năng thận nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thêm rau chân vịt vào khẩu phần.

Bạn nên chọn rau tươi, sơ chế sạch để loại bỏ tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, chế biến dạng luộc, xào nhanh hoặc nấu canh để giữ tối đa vitamin dễ hòa tan trong nước. Hạn chế nấu quá lâu hoặc phơi rau ngoài không khí nhằm tránh thất thoát dưỡng chất. Các bữa ăn có rau chân vịt nên kết hợp thêm thực phẩm giàu vitamin C như ớt chuông, cà chua, cam, bưởi tăng hấp thu sắt thực vật, phòng thiếu máu, biến chứng thường gặp ở người bệnh đang điều trị viêm khớp dạng thấp lâu dài với thuốc.

Người bệnh viêm khớp dạng thấp cần hạn chế thói quen ăn các món mặn, đồ chiên rán, thức ăn nhanh hoặc thực phẩm chế biến sẵn, những tác nhân làm tăng phản ứng viêm trong khớp. Kết hợp rau chân vịt với cá béo, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và dầu thực vật giàu omega-3 như dầu ô liu để tối ưu hóa hiệu quả giảm viêm.

Nếu đang điều trị viêm khớp dạng thấp, đặc biệt sử dụng thuốc chứa corticoid hoặc thuốc ức chế miễn dịch dài ngày, người bệnh nên chủ động kiểm tra định kỳ chức năng thận. Người bệnh trao đổi cùng chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh khẩu phần phù hợp, bổ sung đa dạng nguồn vitamin, khoáng chất.

Bổ sung thêm một số dưỡng chất thiên nhiên như collagen type 2 không biến tính, collagen peptide thủy phân, chondroitin sulfate, tinh chất từ củ nghệ, màng vỏ trứng... có thể điều hòa miễn dịch, ngăn chặn phản ứng viêm trong bệnh viêm khớp dạng thấp tiến triển. Các dưỡng chất này hỗ trợ giảm đau nhức, tái tạo sụn và xương dưới sụn, duy trì cấu trúc, chức năng vận động cho khớp.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome