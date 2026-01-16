Bị viêm da tiết bã nên kiêng ăn gì?

Tôi bị viêm da tiết bã, thường xuyên bong vảy, đỏ da. Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến bệnh không, nên kiêng hay hạn chế thực phẩm nào? (Thu Hằng, 30 tuổi, Đồng Tháp)

Trả lời:

Viêm da tiết bã là bệnh da liễu mạn tính, ngoài yếu tố cơ địa và tuyến bã nhờn, chế độ ăn uống cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ nặng nhẹ và tần suất tái phát. Ăn uống không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh nhưng một số thực phẩm có thể khiến tình trạng đỏ da, bong vảy và ngứa nặng hơn.

Bạn nên hạn chế thực phẩm nhiều đường và chất béo như bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa, đồ ăn nhanh, chiên rán. Đường và dầu mỡ có thể làm tăng phản ứng viêm, kích thích tuyến bã nhờn tiết nhiều dầu, khiến da dễ bong vảy và bệnh khó kiểm soát, đặc biệt ở vùng da đầu, mặt.

Bác sĩ Duy tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Một số người nhận thấy triệu chứng nặng hơn khi dùng nhiều sữa và các sản phẩm từ sữa như phô mai, kem, bơ, sữa chua... Nguyên nhân là nhóm thực phẩm này có thể làm tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn ở người nhạy cảm, dù không phải ai cũng cần kiêng hoàn toàn. Rượu bia và các gia vị cay nóng như ớt, tiêu có thể làm giãn mạch máu dưới da, khiến vùng tổn thương đỏ và ngứa nhiều hơn, nhất là trong giai đoạn bệnh đang bùng phát.

Bên cạnh tuân thủ đúng liệu trình điều trị của bác sĩ, kiêng khem hợp lý, bạn nên tăng cường các thực phẩm có lợi cho da. Rau xanh và trái cây giàu vitamin C, E như cải bó xôi, cam, kiwi... giúp chống oxy hóa, giảm viêm, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi giàu omega-3 có tác dụng kháng viêm tự nhiên, giúp làm dịu các vùng da kích ứng. Ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt như hạnh nhân, hạt chia cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình tái tạo da.

Bạn lưu ý rằng không có chế độ ăn nào có thể điều trị khỏi viêm da tiết bã. Chế độ ăn uống chỉ đóng vai trò hỗ trợ, quan trọng nhất vẫn là tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, chăm sóc da đúng cách và theo dõi cơ thể phản ứng thế nào với từng loại thực phẩm để điều chỉnh. Bạn nên đi khám tại bệnh viện, có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị phù hợp.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7