Bị ung thư vú có nên đặt vòng tránh thai?

Tôi vừa được chẩn đoán ung thư vú, chuẩn bị điều trị. Tôi có nên đặt vòng tránh thai trong thời gian điều trị ung thư không? (Mỹ Nhiên, Tây Ninh)

Trả lời:

Vòng tránh thai (dụng cụ tử cung - IUD) là một chiếc cần dẻo hình chữ T có hai nhánh và một dây, được đặt vào tử cung để tránh thai ngoài ý muốn tạm thời. Có hai loại là vòng tránh thai nội tiết và vòng tránh thai bằng đồng.

Vòng tránh thai nội tiết giải phóng hormone progestin, làm đặc chất nhầy ở cổ tử cung giúp ngăn tinh trùng tiếp cận với trứng, mỏng niêm mạc tử cung và chặn một phần sự rụng trứng.

Vòng tránh thai bằng đồng không chứa nội tiết tố, phóng thích đồng vào buồng tử cung làm tăng phản ứng viêm, thay đổi niêm mạc tử cung gây bất lợi cho việc làm tổ của trứng thụ tinh.

Ung thư vú là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Người bệnh ung thư vú có thể được điều trị phẫu thuật cắt bỏ khối u, nếu không phải hóa - xạ trị thì khả năng mang thai, sinh con trong tương lai thường không bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Vinh tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đi khám để biết cần điều trị ung thư bằng phương pháp nào. Tùy vào từng giai đoạn và loại ung thư vú, bạn được chỉ định điều trị với các phương pháp phù hợp. Hóa trị, xạ trị, nội tiết, liệu pháp nhắm trúng đích... có thể làm giảm khả năng sinh sản tạm thời, vĩnh viễn hoặc mất kinh, đồng thời gây hại cho thai nhi.

Phụ nữ đang và sau điều trị ung thư vú theo các phương pháp trên cần dùng biện pháp tránh thai ngay khi bắt đầu điều trị. Người bệnh chỉ nên dùng các biện pháp tránh thai không chứa nội tiết tố như bao cao su, màng ngăn, vòng tránh thai bằng đồng, triệt sản nam hoặc nữ. Một số trường hợp có thể được trì hoãn điều trị ung thư để sinh con. Phụ nữ tiền mãn kinh, trước khi điều trị ung thư vú cần trao đổi với bác sĩ các phương pháp tránh thai phù hợp.

BS.CKI Lê Ngọc Vinh

Khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM