Bị ung thư đại tràng có nên kiêng thịt?

Tôi mắc ung thư trực tràng giai đoạn hai, đang điều trị. Người nhà khuyên kiêng thịt để tránh bệnh di căn, có đúng không? (Nguyễn Thanh, 38 tuổi)

Trả lời:

Người bệnh ung thư nói chung và ung thư đại tràng nói riêng, trước, trong và sau điều trị đều cần chế độ ăn uống phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng để chống lại bệnh, hỗ trợ hồi phục sức khỏe.

Bạn đang điều trị ung thư cần bổ sung lượng đạm nhiều hơn bình thường để củng cố hệ miễn dịch, duy trì khối lượng cơ, sửa chữa tế bào... Thịt, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa... giàu đạm, cần thiết trong các bữa ăn.

Người bệnh ung thư nên ăn đầy đủ thịt cá, gà để bổ sung protein. Ảnh: Bùi Thủy

Người bệnh ung thư thường gặp tình trạng rối loạn chuyển hóa có thể dẫn đến mất cơ và suy kiệt nếu không được cung cấp đủ dinh dưỡng, đặc biệt là protein. Do đó, kiêng thịt hoặc hạn chế quá mức các thực phẩm giàu đạm có thể làm tình trạng sức khỏe xấu đi.

Đồng thời, thịt cung cấp các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Đây là thành phần quan trọng để tái tạo lại các tế bào, nhất là sau phẫu thuật.

Bạn nên ăn thịt với lượng vừa phải, khoảng một nắm tay mỗi bữa kết hợp với thực phẩm chứa nhiều đạm có nguồn gốc thực vật như hạt, đậu nành, đậu cove... giúp tăng cường sức khỏe. Ưu tiên các loại thịt trắng (cá, gà, vịt), trứng, sữa.... Bạn nên hạn chế thịt chế biến sẵn (xúc xích, thịt xông khói, đồ đóng hộp), nên chế biến đơn giản như luộc, hấp, kho nhạt thay vì nướng cháy, chiên...

Chế độ ăn uống nên cân bằng, đa dạng thực phẩm như trái cây, rau củ, sữa chua, các loại hạt, cơm... Uống đủ nước, uống ngay khi không cảm thấy khát, uống từng ngụm nhỏ trong ngày cũng hỗ trợ đảm bảo nước cho cơ thể. Người bệnh có thể uống đa dạng các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, trà thảo mộc... để tăng cảm giác ngon miệng, cân bằng điện giải.

Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp

Khoa Ung bướu, Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM