Bị ung thư dạ dày có nên phẫu thuật?

Tôi vừa phát hiện mắc ung thư dạ dày, có cần phải phẫu thuật không? (Minh Ngọc, 42 tuổi)

Trả lời

Hiện nay, điều trị ung thư cần phối hợp đa mô thức với các phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, thuốc trúng đích, thuốc miễn dịch, xạ trị... Tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, đặc điểm khối u, kết quả giải phẫu bệnh, đột biến gene, khả năng đáp ứng điều trị, thể trạng, bệnh đi kèm, tâm lý của người bệnh... mà bác sĩ lựa chọn phương pháp phù hợp.

Phẫu thuật thường được áp dụng trong điều trị ung thư dạ dày. Mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn hoặc tối đa mô ung thư, ngăn bệnh tiến triển và tái phát, bảo tồn chức năng tiêu hóa, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Đối với ung thư dạ dày giai đoạn rất sớm, khi tế bào ung thư chỉ khu trú ở lớp niêm mạc dạ dày, chưa xâm lấn sâu, bác sĩ có thể chỉ định nội soi cắt bóc tách dưới niêm mạc, loại bỏ tổn thương đồng thời bảo tồn toàn vẹn chức năng của dạ dày.

Bác sĩ Diệp khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày thường được áp dụng điều trị ung thư dạ dày giai đoạn sớm. Bác sĩ có thể cắt tới 2/3 dạ dày nếu ung thư nằm ở đoạn dưới của dạ dày hoặc một phần thực quản khi vị trí ung thư nằm ở phần trên dạ dày. Bác sĩ thường cắt bỏ một phần phúc mạc nối liên quan đến gan, thực quản, dạ dày và tá tràng, đồng thời nạo vét các hạch bạch huyết quanh dạ dày nhằm hạn chế nguy cơ tái phát. Nếu khối u đã xâm lấn sang các cơ quan lân cận như lá lách, tuyến tụy hoặc ruột, người bệnh có thể phải cắt kèm một phần những cơ quan này để đảm bảo loại bỏ triệt để tổn thương. Sau khi cắt một phần dạ dày, bác sĩ nối phần dạ dày còn lại với ruột non. Lúc này, dạ dày người bệnh nhỏ hơn, tuy nhiên vẫn bảo tồn được một phần chức năng của cơ quan này.

Trường hợp tế bào ác tính đã lan rộng và không thể bảo tồn dạ dày, bác sĩ sẽ cắt toàn bộ dạ dày cùng các cơ quan lân cận mà ung thư đã lan đến. Khi ung thư đã di căn xa hoặc không còn khả năng điều trị triệt căn, phẫu thuật được chỉ định với mục đích giảm nhẹ triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Hiện, phẫu thuật ung thư dạ dày có thể được thực hiện bằng phẫu thuật mổ mở hoặc phẫu thuật ít xâm lấn. Với phẫu thuật mổ mở, bác sĩ dùng dao mổ cắt một đường dài giữa bụng để tiếp cận dạ dày trực tiếp bằng tay. Phương pháp này thường để lại vết sẹo lớn hơn, thời gian phục hồi lâu. Trong khi phẫu thuật ít xâm lấn bằng robot để lại vết rạch nhỏ ở bụng hoặc miệng, ít đau, thời gian phục hồi nhanh, đảm bảo thẩm mỹ. Chị nên đến bác sĩ khám để được tư vấn phương pháp phù hợp với tình trạng bệnh.

Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp

Khoa Nội Ung bướu

Trung Tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM