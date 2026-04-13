Bí tiểu sau mổ tuyến tiền liệt

TP HCMÔng Nam, 72 tuổi, tiểu khó, tiểu yếu, bác sĩ chẩn đoán do biến chứng hẹp niệu đạo sau mổ phì đại tuyến tiền liệt.

Ông Nam từng bị phì đại tuyến tiền liệt, được phẫu thuật cắt đốt nội soi 6 tháng trước. Gần đây, ông đau âm ỉ vùng bụng dưới, tiểu rất khó và ngắt quãng, đau buốt.

Kết quả nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận ông Nam bị hẹp nặng đoạn niệu đạo sau (nằm sâu bên trong vùng xương chậu), khẩu kính đường tiểu khoảng 1,2 mm.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho rằng nguyên nhân gây hẹp niệu đạo của bệnh nhân là do sẹo xơ hình thành sau phẫu thuật cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt. Đây là một trong những tình trạng thường gặp bởi trong quá trình phẫu thuật, kích thước dụng cụ nội soi lớn hơn niệu đạo của người bệnh, hoặc việc đặt thông tiểu nhiều lần gây tổn thương niêm mạc.

Đoạn hẹp của ông Nam chỉ ngắn khoảng 1 cm nên êkíp phẫu thuật tạo hình niệu đạo sau bằng phương pháp "cắt nối tận - tận". Bác sĩ cắt bỏ đoạn hẹp, sau đó nối hai đầu ống niệu đạo lành với nhau bằng 8 mũi chỉ rời, không cần can thiệp vào xương mu hay thể hang, tái tạo đường tiểu thông suốt cho người bệnh.

Bác sĩ Duy (giữa) phẫu thuật tái tạo niệu đạo cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 3 giờ can thiệp, miệng nối mới của niệu đạo thông thoáng và không bị căng, giúp giảm tỷ lệ tái phát xuống dưới 5%. Sau mổ, người bệnh rút ống dẫn lưu sau 48 giờ, được đặt thông tiểu trong khoảng 2-3 tuần, vết mổ ít đau, ăn uống bình thường, được xuất viện.

Ông Nam được hướng dẫn chăm sóc vết thương và sử dụng kháng sinh để phòng ngừa nhiễm trùng. Theo bác sĩ Duy, nhiễm trùng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thất bại phẫu thuật, khiến vết mổ lâu lành và kích thích hình thành mô xơ mới gây tái hẹp nhanh hơn.

Hẹp niệu đạo có thể gặp ở bệnh nhân có tiền sử can thiệp đường tiểu hoặc chấn thương vùng chậu. Tuy nhiên, nhiều người bệnh thường nhầm lẫn các dấu hiệu với triệu chứng tái phát của phì đại tuyến tiền liệt nên tự ý mua thuốc uống, dẫn đến tình trạng xơ hóa nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc can thiệp tạo hình về sau.

Để hạn chế nguy cơ này, bác sĩ Duy lưu ý người bệnh từng phẫu thuật đường tiết niệu cần tuân thủ tái khám theo hẹn, uống đủ nước và vệ sinh vùng kín đúng cách. Nếu tiểu yếu, nhỏ giọt, thời gian đi tiểu kéo dài, tiểu buốt, đau âm ỉ vùng tầng sinh môn hoặc vùng bụng dưới, nước tiểu có màu hay mùi lạ, sưng nề ở dương vật hoặc bìu... người bệnh cần khám ngay để can thiệp kịp thời, bảo tồn tối đa chức năng sinh lý và rút ngắn thời gian hồi phục.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi