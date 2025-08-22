Bị thoát vị đĩa đệm nên kiêng ăn gì?

Thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, muối, rượu bia, nước ngọt có gas có thể làm tăng viêm, giảm mật độ xương, khiến đau nhức do thoát vị đĩa đệm nặng hơn.

Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi một hoặc nhiều đĩa đệm giữa các đốt sống bị hư hại, trượt ra khỏi vị trí ban đầu, chèn ép tủy sống, dây thần kinh. Người bệnh thường có triệu chứng đau nhức lưng, cổ, tê bì tay chân, thậm chí yếu liệt, teo cơ nếu không được điều trị đúng cách.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp người bệnh kiểm soát cân nặng, giảm áp lực lên cột sống và hỗ trợ hồi phục. Ngược lại, thói quen ăn uống thiếu khoa học khiến bệnh tiến triển nặng, khó điều trị.

Thực phẩm nhiều dầu mỡ như đồ chiên xào, thịt mỡ, thức ăn nhanh chứa nhiều chất béo bão hòa làm tăng phản ứng viêm khiến cơn đau lưng và thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm nghiêm trọng. Người bệnh nên hạn chế tối đa, thay bằng hấp, luộc hoặc nướng ít dầu.

Đường và thực phẩm ngọt làm tăng đường huyết, kích thích viêm, góp phần gây thừa cân béo phì, tạo áp lực lớn lên cột sống. Ăn nhiều đồ ngọt còn làm giảm hấp thụ canxi, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe xương khớp.

Thực phẩm quá mặn khiến cơ thể tăng đào thải canxi qua nước tiểu, xương kém chắc khỏe. Người bệnh thoát vị đĩa đệm ăn nhiều muối dễ bị loãng xương, tổn thương đĩa đệm trầm trọng.

Người bị thoát vị đĩa đệm nên kiêng nước ngọt có gas, bánh ngọt để giảm đau nhức. Ảnh: Trọng Nghĩa

Rượu bia, cà phê, nước ngọt có gas chứa cồn, caffeine và gas gây mất nước, cản trở hấp thu canxi, vitamin D, thúc đẩy loãng xương. Rượu bia còn ảnh hưởng hệ thần kinh, làm giảm hiệu quả điều trị, tăng nguy cơ ngã, chấn thương.

Thịt đỏ và nội tạng động vật giàu protein nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng axit uric và chất chuyển hóa gây viêm, không tốt cho người bệnh xương khớp.

Đồ ăn cay nóng, nhiều gia vị kích thích phản ứng viêm, làm tăng cảm giác đau nhức. Món ăn này dễ gây rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng gián tiếp đến hấp thu dưỡng chất cần thiết cho xương khớp.

Bác sĩ Yến Thủy khuyến cáo người bệnh thoát vị đĩa đệm bổ sung canxi, vitamin D, vitamin B12, omega-3 qua chế độ ăn nhằm nuôi dưỡng xương khớp chắc khỏe, hỗ trợ quá trình phục hồi, duy trì cân nặng hợp lý. Người bệnh tránh mang vác nặng, lựa chọn hình thức vận động vừa sức như bơi lội, yoga, đi bộ để tăng độ dẻo dai cho cột sống.

Để kiểm soát bệnh hiệu quả, người bệnh nên khám định kỳ tại chuyên khoa cơ xương khớp hoặc thần kinh cột sống và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Bổ sung một số tinh chất thiên nhiên như Eggshell Membrane (chiết xuất màng vỏ trứng), Collagen Type 2 không biến tính, Collagen Peptide thủy phân, Turmeric Root (chiết xuất nghệ), Chondroitin Sulfate... giúp giảm đau nhức, tái tạo sụn khớp.

Trọng Nghĩa