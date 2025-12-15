Bị tăng huyết áp có ăn tôm được không?

Tôi đang điều trị tăng huyết áp, lo lắng ăn tôm nhiều cholesterol và muối không tốt cho tim mạch. Tôi có ăn tôm được không và lượng dùng thế nào an toàn? (Ngọc Anh, 50 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính phổ biến, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim nếu không kiểm soát tốt. Ngoài thuốc, lối sống, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định huyết áp. Ăn mặn, nhiều chất béo bão hòa, ít rau quả là những yếu tố khiến huyết áp khó kiểm soát.

Tôm giàu đạm chất lượng cao, ít chất béo, cung cấp nhiều khoáng chất như canxi, kali, magie, selen và iốt. Các dưỡng chất này có lợi cho hoạt động của cơ tim, dẫn truyền thần kinh. Tuy nhiên, tôm cũng chứa cholesterol tương đối cao và dễ tăng thêm lượng muối trong quá trình chế biến như rang, kho mặn, rim mắm. Ăn tôm không đúng cách có thể làm tăng lượng natri đưa vào cơ thể, từ đó khiến huyết áp tăng.

Người bị tăng huyết áp vẫn có thể ăn tôm nếu dùng với lượng hợp lý và chế biến đúng cách. Bạn nên ăn 1-2 bữa tôm mỗi tuần, mỗi lần khoảng 80-100 g tôm tươi, khoảng 200 g tôm tươi mỗi tuần, ưu tiên hấp, luộc, nướng nhạt hoặc xào nhanh với ít dầu, ít muối. Tránh các món tôm khô, tôm rim mặn, tôm muối hoặc ăn kèm nước chấm mặn vì làm tăng natri nhanh chóng.

Người bệnh tăng huyết áp có thể ăn khoảng 200 g tôm tươi mỗi tuần. Ảnh: Trọng Nghĩa

Khi ăn tôm, người bệnh cần cân đối tổng thể khẩu phần. Nên kết hợp nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây giàu kali, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nước chấm, đồ muối chua, rượu bia. Nếu có kèm rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc bệnh thận, người bệnh cần trao đổi thêm với bác sĩ để điều chỉnh lượng đạm và cholesterol phù hợp.

Người bị tăng huyết áp nên theo dõi huyết áp tại nhà, kiểm tra định kỳ mỡ máu, đường huyết và chức năng thận. Người bệnh có thể khám tại chuyên khoa tim mạch hoặc dinh dưỡng để được bác sĩ đánh giá nguy cơ tim mạch tổng thể, từ đó xây dựng chế độ ăn và sinh hoạt phù hợp, giảm biến chứng trong quá trình điều trị. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ kiểm soát tăng huyết áp.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7