Bị suy giãn tĩnh mạch có nên đi du lịch?

Tôi 42 tuổi, mới đốt laser điều trị suy giãn tĩnh mạch một tuần thì có đi du lịch đầu năm được không? (Nga Nguyễn, TP HCM)

Trả lời:

Đốt laser nội tĩnh mạch (Endovenous Laser Ablation - EVLA) là phương pháp ít xâm lấn giúp điều trị suy tĩnh mạch chi dưới, được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Một trong những nỗi lo lắng của bệnh nhân sau khi thực hiện thủ thuật này là khả năng đi đứng thế nào. Người bệnh có thể đi lại bình thường ngay sau can thiệp và xuất viện sau vài giờ. Vì thế, bạn có thể đi du lịch đầu xuân nhưng cần lưu ý một số vấn đề dưới đây.

Tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ trong giai đoạn hậu phẫu

EVLA sử dụng năng lượng laser để đóng kín các tĩnh mạch suy giãn. Trong giai đoạn hậu phẫu, cơ thể trải qua quá trình viêm có kiểm soát tại khu vực can thiệp. Bệnh nhân có thể sinh hoạt nhẹ nhàng ngay trong ngày. Tuy nhiên, các hoạt động gắng sức hoặc di chuyển đường dài sẽ tạo áp lực lên hệ tuần hoàn, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục tự nhiên. Do đó, bạn nên tránh những hoạt động này, giữ vệ sinh vùng can thiệp để không nhiễm trùng.

Phòng ngừa nguy cơ hình thành huyết khối

Ngồi lâu trên máy bay hoặc tàu xe làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông ở chân. Để phòng ngừa, bạn nên áp dụng các cách như sau:

Sử dụng vớ y khoa: Áp suất cabin thấp là tác nhân gây giãn nhẹ mạch máu, cộng với ngồi lâu khiến cơ chân không hoạt động để bơm máu về tim, khiến dịch ứ đọng. Điều này gây nặng chân, căng tức, phù nề. Mang vớ y khoa đúng áp lực (thường là 20-30 mmHg) tạo áp lực từ bên ngoài, giúp tăng tốc độ dòng máu tĩnh mạch, cải thiện phù nề, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Vận động chân thường xuyên: Sau mỗi 30 phút đến một tiếng ngồi, hãy đứng lên đi lại trong vài phút. Nếu không thể đứng dậy, bạn nên thực hiện bài tập đơn giản cho chân như xoay cổ chân, nhón gót, gập duỗi bàn chân. Những động tác này giúp kích hoạt cơ bắp chân, kích thích máu lưu thông tốt.

Mặc trang phục rộng rãi: Tránh các loại quần áo bó sát, cố gắng kê cao chân khi ngồi để hỗ trợ đưa máu về tim.

Uống đủ nước: Cơ thể được cung cấp đủ nước giúp máu loãng hơn, giảm độ nhớt và có thể ngăn ngừa cục máu đông. Bạn nên uống tối thiểu 1,5-2 lít nước lọc mỗi ngày, tránh đồ uống có cồn và caffein.

Mang đủ thuốc và uống đủ liều theo toa: Với bệnh nhân nguy cơ cao, bác sĩ cân nhắc sử dụng thuốc chống đông dự phòng liều thấp trong khoảng thời gian ngắn trước và sau chuyến đi. Biện pháp này được áp dụng cho người có nguy cơ cao hình thành huyết khối sau thủ thuật EVLA. Bác sĩ chỉ định dựa trên tiền sử bệnh, yếu tố nguy cơ và lịch trình du lịch của người bệnh.

Chọn thời điểm và địa điểm du lịch hợp lý

Bạn nên trì hoãn các chuyến đi dài ngày hoặc hoạt động thể chất cường độ cao ít nhất 1-2 tuần sau thủ thuật EVLA để đảm bảo quá trình viêm và lành thương diễn ra tốt. Nếu bạn còn đau nhiều, phù nề kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường tại vùng can thiệp như sưng, đỏ, đau, nhiễm trùng, chảy máu... cũng nên dừng các chuyến đi phải ngồi hoặc đứng lâu liên tục như chuyến bay trên 3 tiếng, đi tàu xe trên 5 tiếng... để tránh nguy cơ ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch.

Như vậy, bạn có thể đi du lịch sau khi đốt laser trị suy giãn tĩnh mạch nếu có sự chuẩn bị kỹ, nhất là trong giai đoạn hồi phục sớm. Bạn cần lắng nghe cơ thể, đánh giá yếu tố nguy cơ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

BS.CKI Trần Quốc Hoài

Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 TP HCM