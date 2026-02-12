Bị rối loạn tiền đình đi máy bay được không?

Tôi bị rối loạn tiền đình, hay chóng mặt, choáng váng, có đi máy bay được không, cần lưu ý gì? (Khanh Ngô, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Rối loạn tiền đình là những rối loạn có liên quan đến thăng bằng, được chia thành rối loạn tiền đình ngoại biên và trung ương. Bệnh xuất phát từ dây thần kinh số 8 và các đường nối kết của nó. Khi bộ phận này tổn thương, thông tin dẫn truyền bị sai lệch gây mất thăng bằng, hoa mắt, chóng mặt, ù tai...

Hệ tiền đình ở tai trong có vai trò tiếp nhận, xử lý thông tin về tư thế, chuyển động và thăng bằng của cơ thể. Khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, nếu vòi nhĩ hoạt động kém hoặc tai trong quá nhạy cảm, thay đổi áp suất sẽ kích thích hệ tiền đình, làm bùng phát triệu chứng.

Máy bay rung lắc khi chuyển động có thể khiến hệ tiền đình phải liên tục điều chỉnh để thích nghi, dẫn đến tình trạng não nhận các tín hiệu không đồng nhất từ tiền đình, thị giác... gây cảm giác choáng váng, buồn nôn, chóng mặt. Yếu tố tâm lý như lo âu, căng thẳng, sợ say tàu xe, máy bay cũng kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, ảnh hưởng đến nhịp thở và lưu lượng máu, làm triệu chứng tiền đình trầm trọng hơn.

Tuy nhiên, người bệnh mức độ nhẹ đến trung bình, đang kiểm soát triệu chứng tốt thông qua các phương pháp điều trị, vẫn có thể đi máy bay. Lúc này, khả năng thích nghi của hệ tiền đình tốt, nguy cơ khởi phát cơn chóng mặt cấp tính trong khi đi máy bay thấp.

Người bệnh đang được đo chức năng tiền đình bằng hệ thống Interacoustics công nghệ ảnh động nhãn đồ (VNG) ứng dụng AI. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh rối loạn tiền đình nên ưu tiên ghế gần cánh máy bay - khu vực ít rung lắc hơn so với đầu hoặc đuôi máy bay, chọn vị trí gần lối đi để di chuyển thuận lợi khi cần. Suốt chuyến bay nên giữ đầu ở tư thế ổn định, nhìn thẳng, hạn chế cúi đầu hoặc xoay đầu đột ngột, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tránh đọc sách hoặc nhìn màn hình quá lâu.

Trước chuyến bay, người bệnh không nên sử dụng rượu bia, cà phê, ngủ đủ giấc, đi khám để được bác sĩ kiểm tra, đánh giá mức độ bệnh. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thuốc ngăn ngừa chóng mặt hoặc chống say tàu bay, hạn chế nguy cơ khởi phát cơn cấp trong lúc bay. Nếu đang ở giai đoạn cấp với triệu chứng chóng mặt xoay tròn 9dữ dội, buồn nôn hoặc nôn nhiều, mất thăng bằng, ù tai hoặc giảm thính lực đột ngột, người bệnh nên đổi phương tiện di chuyển khác.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM