Bị rối loạn nhịp tim có chữa được không?

Tôi bị loạn nhịp tim, gắn máy Holter 24h ghi nhận có lúc 100 nhịp/phút, có khi dưới 60 nhịp/phút. Tình trạng này có chữa được không, bằng phương pháp nào? (Mẫn Chi, Đồng Nai)

Trả lời:

Rối loạn nhịp tim xảy ra khi các xung điện điều khiển nhịp tim hoạt động bất thường, khiến tim đập quá nhanh hoặc chậm. Tình trạng này có thể xảy ra chỉ vài phút hoặc ngắn hơn, xuất hiện thành từng đợt mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tuy nhiên, một số tình trạng loạn nhịp tim kéo dài nhiều giờ, thậm chí liên tục trong nhiều năm.

Rối loạn nhịp tim được chia thành hai loại phổ biến là rối loạn nhịp nhanh và nhịp chậm. Một số bệnh lý rối loạn nhịp nhanh gồm nhịp nhanh kịch phát trên thất, cuồng nhĩ, rung nhĩ, nhịp nhanh thất, rung thất. Các rối loạn nhịp chậm gồm hội chứng suy nút xoang, block (nghẽn) dẫn truyền nhĩ thất. Ngoài ra, còn có các rối loạn nhịp thường gặp khác như ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu thất.

Những dạng rối loạn nhịp tim nhẹ hoặc do yếu tố bên ngoài tác động (căng thẳng, lo âu, sử dụng thức uống có cồn...) thường không gây nguy hại đến sức khỏe, chưa cần điều trị. Những rối loạn nhịp thuộc dạng bệnh lý, đi kèm triệu chứng hồi hộp, hụt hơi, khó chịu vùng ngực, khó thở, hạn chế khả năng vận động... có thể gây suy tim, đột quỵ, thậm chí đột tử nếu không điều trị kịp thời.

Nếu rối loạn nhịp do tổn thương ở cơ quan khác (tuyến giáp, suy thận gây rối loạn điện giải...) cần điều trị những bệnh lý này trước. Trường hợp tim đập loạn nhịp do bất thường hoặc bệnh lý của chính tim gây ra, cần áp dụng phương pháp điều trị nội khoa, ngoại khoa để đạt hiệu quả tối ưu.

Êkip bác sĩ Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đặt máy tạo nhịp cho một bệnh nhân rối loạn nhịp tim. Ảnh: Ngọc Hà

Thuốc giúp kiểm soát nhịp tim và khôi phục nhịp tim bình thường được dùng cho những bệnh nhân bị rối loạn nhịp nhanh. Nếu bệnh nhân bị rung nhĩ hoặc cuồng nhĩ, thuốc chống đông máu sẽ ngăn ngừa cục máu đông, làm giảm nguy cơ đột quỵ. Người bệnh phải dùng thuốc đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Về phương pháp ngoại khoa, các loại thủ thuật và phẫu thuật được sử dụng để điều trị rối loạn nhịp tim bao gồm:

Cắt đốt qua ống thông: Bác sĩ luồn một hoặc nhiều ống thông qua mạch máu đến tim. Các điện cực ở đầu ống thông sử dụng nhiệt hoặc năng lượng lạnh để tạo ra những vết sẹo nhỏ trong tim, chặn tín hiệu điện bất thường, khôi phục nhịp tim bình thường.

Đặt máy tạo nhịp: Bác sĩ lựa chọn cấy máy tạo nhịp khi thuốc không thể kiểm soát được rối loạn nhịp tim. Có hai loại là máy tạo nhịp có dây, máy tạo nhịp không dây, được cấy dưới da giúp điều chỉnh nhịp tim, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Máy khử rung tim(ICD): Thiết bị này thường được gắn cho những bệnh nhân phát triển nhịp tim nhanh hoặc không đều ở buồng tim phía dưới (nhịp nhanh thất hoặc rung thất). Nếu bạn bị ngừng tim đột ngột hoặc mắc một số bệnh tim làm tăng nguy cơ ngừng tim đột ngột, bác sĩ cũng có thể gắn máy khử rung tim.

Phẫu thuật Maze: Bác sĩ tạo một loạt vết rạch trong mô tim ở nửa trên của trái tim (tâm nhĩ) để tạo ra một mê cung gồm mô sẹo. Vì mô sẹo không dẫn điện nên cản trở xung điện lạc hướng, từ đó giúp điều trị một số loại rối loạn nhịp tim như rung nhĩ.

Song song với điều trị, bạn nên duy trì lối sinh hoạt khoa học để hỗ trợ kiểm soát nhịp tim. Xây dựng thực đơn có lợi cho sức khỏe tim mạch, phòng thừa cân hoặc béo phì, tập thể dục mỗi ngày, tránh xa thuốc lá và hạn chế rượu, kiểm soát căng thẳng. Khám kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm bất thường, can thiệp kịp thời.

BS.CKII Nguyễn Văn Dương

Trung tâm Tim mạch Can thiệp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM