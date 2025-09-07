Bị phì đại tuyến tiền liệt có nên kiêng quan hệ?

Tôi bị phì đại tuyến tiền liệt, thể tích khoảng 50 ml, hay tiểu đêm, tiểu rắt, đau khi quan hệ. Bệnh này có nên kiêng "chuyện vợ chồng" không, làm sao điều trị? (Bình, 49 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Tuyến tiền liệt là một bộ phận quan trọng trong hệ sinh dục của nam giới. Sau 50 tuổi, tuyến này thường có xu hướng phì đại (tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt), chèn ép lên niệu đạo, gây ra các triệu chứng như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, bí tiểu...

Thể tích tuyến tiền liệt bình thường khoảng 20-30 ml. Tuyến tiền liệt của anh khoảng 50 ml là phì đại ở mức trung bình, cần đi khám, xét nghiệm để được các bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu điều trị phù hợp.

Nam giới bị phì đại tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu có các triệu chứng nhẹ như rối loạn tiểu không ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, các triệu chứng của bệnh có thể gây tâm lý căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục ở nam giới.

Người bệnh nặng hơn có các triệu chứng đường tiểu dưới trầm trọng, cần điều trị với một số thuốc song có thể gây tác dụng phụ là rối loạn cương, ảnh hưởng đến chức năng sinh dục. Áp lực do phì đại tuyến tiền liệt gây ra, chèn ép lên niệu đạo có thể dẫn đến các triệu chứng tiểu rắt, tiểu nhiều lần, khiến bàng quang khó rỗng hoàn toàn. Nước tiểu bị ứ đọng trong bàng quang tạo cảm giác khó chịu, lo lắng, căng thẳng thiếu tự tin khi quan hệ tình dục.

BS.CKI Phạm Cao Tháp (trái) đang thực hiện một ca phẫu thuật tiết niệu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người bệnh có nên kiêng quan hệ tình dục hay không phụ thuộc vào mức độ phì đại tuyến tiền liệt. Nếu ở mức độ nhẹ, nam giới có thể quan hệ hằng ngày. Trường hợp bệnh diễn tiến nặng, khiến người bệnh có cảm giác khó chịu khi đi tiểu, ảnh hưởng đến tâm lý thì cần được bác sĩ tư vấn và can thiệp kịp thời, tránh bệnh nghiêm trọng. Phì đại tuyến tiền liệt có thể được điều trị bằng thuốc, nếu không hiệu quả có thể điều trị ngoại khoa như cắt đốt nội soi qua ngả niệu đạo bằng bipolar hoặc laser, nút mạch, liệu pháp nhiệt hơi nước...

Để phòng ngừa bệnh, nam giới cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây; hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm cay nóng, giảm rượu bia, không hút thuốc lá và các chất kích thích. Uống nhiều nước nhưng tránh uống nhiều vào ban đêm để giảm triệu chứng tiểu đêm, cố gắng tiểu sạch. Tập thể dục thường xuyên để tăng tuần hoàn máu, giảm tắc nghẽn lưu thông máu ảnh hưởng đến chức năng cương dương. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện để kịp thời phát hiện, điều trị bệnh, tránh bệnh diễn tiến nặng hơn.

BS.CKI Phạm Cao Tháp

Khoa Tiết niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM