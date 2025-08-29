Bóc nhân tuyến tiền liệt phì đại bằng laser

TP HCMÔng Carter, 81 tuổi, phì đại tuyến tiền liệt 18 năm, nay phẫu thuật bằng laser khỏi bệnh.

Ông Carter, người Mỹ, gần đây bị rối loạn tiểu nặng, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, mất ngủ, thường xuyên viêm đường tiết niệu. ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay thể tích tuyến tiền liệt của ông Carter tương đối lớn, khoảng 70 ml, tức gần gấp đôi so với bình thường. Trong bàng quang có những cột hõm (cơ bàng quang phì đại) cho thấy bế tắc tiểu lâu ngày do tuyến tiền liệt chèn ép niệu đạo.

Bác sĩ chỉ định nội soi bóc nhân tuyến tiền liệt lành tính bằng laser qua ngả niệu đạo (HoLEP) cho người bệnh. Kỹ thuật này điều trị hiệu quả ở cả các trường hợp bướu tuyến tiền liệt lớn hơn 80 ml, tối ưu với bệnh nhân có nguy cơ chảy máu.

Bác sĩ Cương (trái) cùng BS.CKI Phạm Thế Anh phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser cho ông Carter. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Cương cùng bác sĩ Thế Anh sử dụng quang nhiệt laser để bóc, lấy gần trọn mô tuyến tiền liệt qua nội soi đường tiểu. Với sự hỗ trợ của máy xay mô, các mô sau khi bóc tách khỏi nhân được hút ra ngoài theo đường niệu đạo. Người bệnh được đặt thông tiểu lưu 24 giờ và rửa bàng quang liên tục bằng nước muối sinh lý. Hai ngày sau mổ, ông Carter hồi phục, sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Cương đến khám, động viên ông Carter trước lúc xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt là bệnh phổ biến ở nam giới trên 60 tuổi, là nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn tiểu, tiểu khó, bí tiểu, tiểu nhiều lần, tiểu đêm... Theo bác sĩ Cương, bệnh có thể điều trị nội khoa, tuy nhiên nhiều trường hợp cần can thiệp phẫu thuật. Hiện bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser qua ngả niệu đạo lựa chọn hàng đầu trong phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý này do ít xâm lấn, ít chảy máu, bảo tồn chức năng các cơ quan vùng chậu. Người bệnh nhanh hồi phục, giảm nguy cơ nhiễm trùng, giảm hội chứng thường gặp sau phẫu thuật như hẹp niệu đạo gây tiểu khó, xuất tinh ngược dòng, tỷ lệ tái phát thấp.

Hà Thanh - Ngọc Hà

*Tên người bệnh đã được thay đổi