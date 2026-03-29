Ba tôi 60 tuổi, khám sức khỏe xác định mỡ máu cao. Bệnh này ở người lớn tuổi có chữa dứt điểm được không? (Hoàng Nam, TP HCM)

Trả lời:

Rối loạn mỡ máu là tình trạng rối loạn nồng độ chất béo có trong máu, đặc trưng bởi tăng cholesterol toàn phần, LDL-cholesterol, triglyceride hoặc giảm HDL-cholesterol. Nguyên nhân có thể do di truyền, chế độ ăn uống không lành mạnh, ít vận động hoặc biến chứng từ các bệnh nền như đái tháo đường, bệnh thận...

Mỡ máu cao là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim mạch và đột quỵ, nhất là ở người lớn tuổi. Mỡ máu tăng cao có thể tích tụ trong thành động mạch, hình thành mảng xơ vữa, gây hẹp hoặc tắc nghẽn lòng mạch, cản trở lưu thông máu. Ở người lớn tuổi, khả năng chuyển hóa giảm làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu cùng biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, huyết áp, gan, thận...

Tình trạng rối loạn mỡ máu có thể được kiểm soát nhưng dễ tái phát nếu các yếu tố nguy cơ gây bệnh chưa được giải quyết triệt để, liên quan đến di truyền, chế độ ăn uống, lối sống... Người bệnh cần tuân thủ phối hợp phương pháp không dùng thuốc, kết hợp thuốc điều trị khi cần, giúp duy trì các chỉ số mỡ máu ở mức an toàn.

Người bệnh mỡ máu cao nên áp dụng và duy trì chế độ ăn uống khoa học, tăng thực phẩm giàu chất xơ và nguồn chất béo tốt; giảm đồ chiên, mỡ động vật, đường. Đồng thời, người bệnh nên duy trì vận động hợp lý mỗi ngày, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia, thuốc lá, căng thẳng...

Người bệnh cần tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ và khám định kỳ để có thể phát hiện sớm bất thường và can thiệp kịp thời. Bổ sung hợp chất GDL-5 (Policosanol) được tinh chiết từ phấn mía Nam Mỹ cũng hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài. GDL-5 có thể giúp cải thiện chỉ số mỡ máu sau 4-8 tuần sử dụng mà không ảnh hưởng đến gan, thận, dạ dày...

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM