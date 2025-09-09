Bị glôcôm kèm đục thủy tinh, điều trị thế nào?

Tôi vừa bệnh glôcôm vừa đục thủy tinh thể. Tình trạng của tôi điều trị thế nào, phẫu thuật được không? (Thu Mây, 54 tuổi, Vĩnh Long)

Trả lời:

Bệnh glôcôm (cườm nước) gây tổn thương dây thần kinh thị giác, có xu hướng tiến triển và không hồi phục, thường liên quan đến mất cân bằng trong sản xuất - dẫn lưu thủy dịch trong mắt. Bệnh thường tiến triển âm thầm, có thể gây mất thị lực vĩnh viễn nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Do không có triệu chứng ở giai đoạn đầu nên nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi thị lực đã giảm sút rõ rệt hoặc đau mắt dữ dội. Hạ nhãn áp là phương pháp làm chậm tiến triển của bệnh glôcôm hiệu quả.

Đục thủy tinh thể (cườm khô) là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận ánh sáng và hình ảnh. Bệnh thường do lão hóa song cũng có thể gặp ở người mắc một số bệnh lý, sau chấn thương, phẫu thuật mắt hoặc dùng các thuốc chứa corticoid kéo dài.

Điều trị cho người bệnh cùng lúc mắc glôcôm và đục thủy tinh thể tùy thuộc vào mức độ tổn thương thần kinh thị giác, tình trạng kiểm soát nhãn áp, mức độ ảnh hưởng của đục thủy tinh thể đến thị lực và theo dõi diễn tiến bệnh.

Với người bệnh đang điều trị glôcôm, mục tiêu đầu tiên là hạ và duy trì nhãn áp ở mức phù hợp, tùy thuộc giai đoạn của bệnh (gọi là nhãn áp đích) nhằm bảo vệ dây thần kinh thị giác. Dùng thuốc nhỏ mắt làm giảm sản xuất hoặc tăng dẫn lưu thủy dịch cũng có thể giúp ích. Nếu bệnh không kiểm soát được bằng thuốc có thể cần can thiệp bằng laser hoặc phẫu thuật.

Bác sĩ thay thủy tinh thể cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật thay thủy tinh thể (mổ Phaco) giúp cải thiện thị lực và còn có thể giảm áp lực nội nhãn ở một số bệnh nhân glôcôm, nhất là trường hợp có góc tiền phòng hẹp hoặc thủy tinh thể dày gây cản trở dòng chảy của thủy dịch. Với những trường hợp này, phẫu thuật Phaco có thể được can thiệp sớm hơn bình thường để bảo tồn thị lực, hỗ trợ kiểm soát nhãn áp và theo dõi tổn thương thần kinh thị giác rõ ràng hơn.

Với người đã dùng nhiều loại thuốc nhỏ mắt để kiểm soát nhãn áp mà vẫn không ổn định, bác sĩ có thể phẫu thuật kết hợp, tức vừa thay thủy tinh thể nhân tạo, vừa thực hiện thủ thuật giúp dẫn lưu thủy dịch như cắt bè củng mạc hoặc đặt van dẫn lưu. Bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa Mắt để được bác sĩ đánh giá kỹ lưỡng.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh

Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM