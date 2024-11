Mẹ tôi 66 tuổi, bị cườm mắt, nên ăn gì để hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh? (Ngọc Long, TP HCM)

Trả lời:

Cườm mắt (bệnh đục thủy tinh thể) xảy ra khi protein tích tụ bất thường trên thủy tinh thể trong suốt của mắt, làm mờ thị lực. Người bệnh có thể khó phân biệt màu sắc, mất thị lực nếu không được điều trị. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa.

Bạn nên đưa mẹ đi khám ở khoa mắt, điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Chế độ dinh dưỡng đúng hỗ trợ kiểm soát, làm chậm quá trình phát triển của bệnh.

Thực phẩm giàu omega-3 cung cấp lớp dầu tự nhiên cho nước mắt, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Hạt lanh, thịt bò, đậu phụ, cá hồi, cá tuyết, cá mòi giàu omega-3.

Rau củ quả giàu vitamin C hỗ trợ bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Nguồn vitamin C dồi dào gồm ổi, cam, ớt chuông, rau xanh đậm, kiwi, đu đủ, bông cải xanh.

Các loại hạt giàu vitamin E bảo vệ màng mắt khỏi các tổn thương oxy hóa. Những loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt hướng dương chứa nhiều vitamin E, omega-3 và chất chống oxy hóa.

Ngũ cốc nguyên hạt như quinoa (diêm mạch), yến mạch, lúa mạch đen, gạo lứt tốt cho mắt nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Bổ sung ba khẩu phần ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh về mắt.

Rau củ quả màu vàng, đỏ, cam chứa carotenoid - một nhóm sắc tố tự nhiên như beta carotene, lutein, zeaxanthin, bảo vệ mắt khỏi nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Thực phẩm giàu carotenoid gồm dưa lưới, khoai lang, cà rốt, bí ngô.

Ngoài chế độ dinh dưỡng, mẹ bạn nên tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử, tránh hút thuốc lá hoặc khói thuốc lá, khám sức khỏe mắt định kỳ. Khi phát hiện các triệu chứng bất thường ở mắt, cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

Bạn có thể cho mẹ bổ sung thêm các tinh chất từ broccophane thiên nhiên giúp tăng thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy hóa), bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc và thủy tinh thể. Từ đó, tăng cường thị lực, giảm mờ và nhòe mắt, cải thiện các chứng khô mắt.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội