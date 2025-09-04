Bị cao huyết áp có nên uống trà?

Tôi 45 tuổi, bị cao huyết áp, mỗi sáng hay uống trà. Thói quen này có ảnh hưởng tim mạch không? (Thanh Hùng, Đồng Nai)

Trả lời:

Cao huyết áp là bệnh lý tim mạch phổ biến, xảy ra khi áp lực máu tác động lên thành động mạch tăng cao kéo dài. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc suy thận. Ngoài dùng thuốc theo chỉ định, chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt, đặc biệt là lựa chọn đồ uống hằng ngày, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp.

Trà là loại đồ uống quen thuộc với người Việt. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, nhất là catechin và EGCG, có tác dụng bảo vệ thành mạch, giảm cholesterol xấu (LDL), hạn chế quá trình xơ vữa động mạch. Uống trà xanh điều độ có thể giúp hạ huyết áp nhẹ, cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ tim mạch.

Tuy nhiên, trà cũng chứa caffeine có khả năng kích thích hệ thần kinh trung ương, làm nhịp tim tăng nhanh, gây tăng huyết áp tạm thời. Người đã bị cao huyết áp uống quá nhiều trà đặc hoặc uống liên tục trong ngày có thể dẫn đến mất ngủ, hồi hộp, đánh trống ngực, thậm chí khiến huyết áp khó kiểm soát. Trà còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt và tương tác với một số thuốc điều trị huyết áp nếu uống ngay sau khi dùng thuốc.

Người cao huyết áp có thể uống 150-200 ml trà xanh để hỗ trợ hạ huyết áp. Ảnh: Trọng Nghĩa

Anh không nhất thiết phải bỏ uống trà nhưng cần sử dụng hợp lý. Mỗi ngày, anh có thể uống 1-2 tách nhỏ (150-200 ml) nên chọn trà xanh hoặc các thảo mộc ít caffeine như hoa cúc, atiso, trà sen. Tránh trà quá đặc, trà sữa hoặc trà đóng chai nhiều đường vì làm tăng đường huyết và ảnh hưởng xấu đến tim mạch. Không nên uống trà vào buổi tối để hạn chế mất ngủ và nên cách thời điểm uống thuốc hạ áp ít nhất 1-2 giờ.

Anh cũng nên ăn nhạt, tăng cường rau xanh, trái cây, cá béo giàu omega-3; hạn chế muối, rượu bia, thuốc lá. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như policosanol (GDL-5) từ phấn mía Nam Mỹ góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ tuần hoàn, cân bằng huyết áp tự nhiên. Duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn và theo dõi huyết áp thường xuyên là những yếu tố then chốt giúp phòng ngừa biến chứng. Người bệnh tái khám định kỳ giúp bác sĩ điều chỉnh thuốc và chế độ dinh dưỡng, đảm bảo huyết áp được kiểm soát ổn định và an toàn.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome