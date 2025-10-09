Bị bệnh thận mạn nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

Tôi mắc bệnh thận mạn có nên kiêng uống nước không, uống thế nào cho đúng cách, tránh biến chứng? (Trần Trung Quân, 48 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nước giúp loại bỏ chất thải qua đường tiểu, cân bằng các chức năng của cơ thể. Lượng nước uống của mỗi người khác nhau, tùy vào nhiều yếu tố như sức khỏe, hoạt động thể chất, điều kiện thời tiết, đang mang thai hoặc cho con bú... Người mắc bệnh thận mạn như anh, nếu đang lọc máu định kỳ, cần theo dõi lượng nước uống.

Người bệnh thận mạn tính giai đoạn một và hai nên uống 8 ly nước (khoảng 1,5-2 lít nước) mỗi ngày. Ở giai đoạn 3, 4, 5, người bệnh nên hạn chế uống nước. Lượng dịch khuyến nghị nạp vào cơ thể thường là 1.000-1.500 ml mỗi ngày (bao gồm nước, chất lỏng, nước trái cây, súp, nước canh...).

Lượng nước uống của mỗi người bệnh tùy thuộc sức khỏe tổng thể, lượng nước tiểu, phương pháp chạy thận. Ảnh tạo bởi AI

Người đang chạy thận định kỳ thời gian dài có thể gặp tình trạng vô niệu (không thể bài tiết nước tiểu). Nếu cơ thể bị tích nước quá nhiều có thể gây ra phù nề, cao huyết áp, nhức đầu, mệt mỏi, khó thở cần hạn chế nước uống và có thể giảm chất lỏng từ thực phẩm. Người không bị phù, không thiếu nước có thể duy trì lượng nước uống nhiều hơn lượng nước tiểu mỗi ngày khoảng 500 ml.

Người bệnh nên chia nước uống thành từng ngụm nhỏ, mỗi lần khoảng 50 ml; nếu bệnh còn giai đoạn sớm có thể dùng nước ép dâu tây, dưa hấu, ép táo (1-2 ly mỗi ngày). Tránh uống rượu bia, cà phê, nước có gas vì gây áp lực lên thận, khiến bệnh nặng hơn.

Người bệnh có thể áp dụng một số mẹo chống khát như ăn một miếng trái cây lạnh hoặc đông lạnh như nho, dâu tây hoặc việt quất, ngậm một viên kẹo cứng không đường hoặc nhai kẹo cao su không đường. Tuy nhiên, mức nước uống của mỗi người khác nhau, dựa trên tình trạng sức khỏe tổng thể, lượng nước tiểu, phương pháp lọc máu. Do đó, anh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa Thận - Lọc máu để được hướng dẫn cụ thể.

BS.CKII Hồ Tấn Thông

Chuyên khoa Nội thận - Lọc máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM