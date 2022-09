Tôi 29 tuổi, cao 1,6 m, nặng 69 kg, béo phì mang thai có nguy hiểm không? (Hà Linh - TP HCM).

Bất kỳ phụ nữ nào khi muốn mang thai đều nên đi khám tiền sản để có một thai kỳ khỏe mạnh. Bởi lẽ những bất thường trong thai kỳ có thể xảy ra với bất kỳ thai phụ nào. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai trong khi đang bị thừa cân, béo phì thì nguy cơ gặp phải vấn đề sức khỏe từ nhẹ đến nặng có thể cao.

Tăng huyết áp thai kỳ: huyết áp cao bắt đầu trong nửa sau của thai kỳ được gọi là tăng huyết áp thai kỳ, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng cho thai phụ.

Tiền sản giật: tiền sản giật là một dạng tăng huyết áp thai kỳ nghiêm trọng thường xảy ra vào nửa sau của thai kỳ hoặc ngay sau khi sinh con. Tình trạng này có thể khiến thận, gan của người phụ nữ bị suy. Trong một số trường hợp hiếm hoi, co giật, đau tim và đột quỵ có thể xảy ra. Các rủi ro khác bao gồm các vấn đề với nhau thai và vấn đề về tăng trưởng cho thai nhi.

Tiểu đường thai kỳ: nồng độ glucose (đường huyết) cao trong thai kỳ làm tăng nguy cơ sinh non rất lớn. Điều này cũng làm tăng nguy cơ sinh mổ. Phụ nữ từng bị tiểu đường thai kỳ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn trong tương lai, em bé sinh ra cũng vậy.

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn: ngưng thở khi ngủ là tình trạng một người ngừng thở trong thời gian ngắn khi đang ngủ. Khi mang thai, chứng ngưng thở khi ngủ có thể gây mệt mỏi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, tiền sản giật và vấn đề về tim, phổi.

Phụ nữ béo phì muốn mang thai cần phải kiểm soát cân nặng và sức khỏe. Ảnh: Shutterstock

Dị tật bẩm sinh: trẻ sinh ra từ những phụ nữ béo phì có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh cao hơn như dị tật tim và dị tật ống thần kinh (NTDs).

Các vấn đề với xét nghiệm chẩn đoán: có quá nhiều chất béo trong cơ thể có thể khiến bạn khó thấy một số vấn đề về giải phẫu của thai nhi khi khám siêu âm. Việc kiểm tra nhịp tim của thai nhi trong quá trình chuyển dạ cũng có thể khó khăn hơn nếu mẹ bị béo phì.

Hội chứng Macrosomia: trong tình trạng này, thai nhi lớn hơn bình thường. Điều này có thể làm tăng nguy cơ bị thương trong khi sinh. Ví dụ, vai của thai nhi có thể bị kẹt lại khi bé sinh thường. Macrosomia cũng làm tăng nguy cơ sinh mổ. Trẻ sơ sinh có quá nhiều chất béo trong cơ thể có nguy cơ bị béo phì sau này cao hơn.

Sinh non: các vấn đề liên quan đến béo phì của phụ nữ, chẳng hạn như tiền sản giật, có thể dẫn đến sinh non được chỉ định về mặt y tế. Điều này có nghĩa là em bé được sinh sớm vì một lý do y tế. Trẻ sinh non không phát triển đầy đủ như trẻ sinh sau tuần thứ 39 của thai kỳ. Kết quả trẻ sinh non có nguy cơ mắc vấn đề sức khỏe ngắn hạn, dài hạn.

Thai chết lưu: chỉ số BMI của phụ nữ càng cao, nguy cơ thai chết lưu càng lớn.

Giảm cân trước khi mang thai là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc các vấn đề do béo phì trong thai vì. Khi bạn chỉ giảm một lượng cân nhỏ cũng có thể cải thiện sức khỏe tổng thể, mở đường cho một thai kỳ khỏe mạnh hơn.

Theo đó, bạn nên thực hiện giảm cân trước khi mang thai. Chị em nên đi khám dinh dưỡng để được đánh giá toàn diện tình trạng dinh dưỡng, thiếu thừa chất gì và tư vấn chế độ ăn phù hợp. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng sẽ tư vấn chế độ vận động khoa học, hỗ trợ bạn giảm cân, tăng cườngsức khỏe. Một số hình thức vận động vừa phải mà bạn có thể tham khảo bao gồm: đi xe đạp, đi bộ nhanh trong 60 phút hoặc hoạt động mạnh (chạy bộ, bơi vòng hoặc tập nặng trên sân) trong 30 phút, mỗi tuần 3-5 lần.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Ngọc An Pha

Giám đốc Y khoa Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome