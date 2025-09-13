Bệnh viện Tâm Anh nhận chuyển giao công nghệ điều trị ung thư từ Nga

Hệ thống BVĐK Tâm Anh ký hợp tác Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị (Nga), nhận chuyển giao công nghệ lõi, kỹ thuật chẩn đoán - điều trị ung thư, chiều 12/9.

Sự kiện là bước hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác đã ký vào tháng 5 năm nay tại Liên bang Nga giữa VNVC - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Kaprin Andrey Dmitrievich - Tổng giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia về Xạ trị, Viện Hertsen Liên bang Nga (trái) trao đổi văn kiện hợp tác với ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) chiều 12/9, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hai bên sẽ hợp tác trong các hoạt động chính: trao đổi kinh nghiệm thực tế về ứng dụng công nghệ, phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư; tổ chức hội nghị khoa học; hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ung thư, phẫu thuật ung thư, xạ trị, hóa xạ trị... Hợp tác đặc biệt chú trọng chuyển giao toàn diện công nghệ lõi, phát minh quan trọng về vaccine, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Liên bang Nga về Việt Nam.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko cho biết Nga hiện đào tạo chuyên gia y tế cho khoảng 70% các quốc gia trên toàn thế giới mỗi năm. Nga cũng cung cấp nhiều công nghệ khác nhau trong điều trị ung bướu, cấy ghép tạng, giải pháp công nghệ phát triển hệ thống y tế. "Sự kiện góp phần hiện thực hóa những thỏa thuận của lãnh đạo hai nước trước đó, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn", ông Murashko cho biết.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá việc hợp tác giúp tăng chất lượng khám chữa bệnh chất lượng cao.

Điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến, sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế là những nhu cầu cấp bách của Việt Nam, Liên bang Nga cũng như toàn cầu", Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Ngay sau lễ ký kết, các chuyên gia hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và VNVC sẽ có các đợt làm việc trực tiếp tại Nga lẫn Việt Nam để tiếp nhận chuyển giao công nghệ - thiết bị, đào tạo chuyên môn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Về dài hạn, Bộ Y tế cùng hệ thống BVĐK Tâm Anh sẽ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) đánh giá hợp tác giúp Việt Nam có cơ hội nhanh chóng tiếp cận thuốc, phương pháp điều trị mới, tự chủ sản xuất. Bước tiến này góp phần chủ động cung ứng, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Ung thư vẫn đang là gánh nặng trên toàn cầu và tại Việt Nam. Theo thống kê của Globocan 2022, mỗi năm, nước ta hơn 180.400 ca mắc mới và 120.100 ca tử vong do ung thư, trong đó phần lớn phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, bệnh nặng, khiến điều trị gặp nhiều khó khăn, trong khi thuốc đặc trị thường có chi phí cao.

Cũng trong sự kiện, Nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC ký kết cùng Công ty dược phẩm Medsintez - Liên bang Nga về chuyển giao công nghệ, đào tạo, sản xuất vaccine và thuốc sinh học thế hệ mới.

Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga là viện nghiên cứu về ung thư đầu tiên ở Nga và châu Âu với lịch sử hơn một trăm năm. Trung tâm đi đầu trong nghiên cứu, phát minh, ứng dụng các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực điều trị ung thư như phẫu thuật, can thiệp ít xâm lấn, xạ trị proton, phóng xạ tắc mạch điều trị khối u, xạ - hóa trị kết hợp, vaccine...

Để tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Liên bang Nga, BVĐK Tâm Anh phải chuẩn bị, đáp ứng các yêu cầu về nhân lực, cơ sở vật chất. Hệ thống phòng thí nghiệm, xét nghiệm và giải phẫu bệnh đạt chuẩn quốc tế. Trong đó, Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào BVĐK Tâm Anh đạt cùng lúc hai chứng nhận CAP (College of American Pathologists) và ISO 15189. Tâm Anh còn ứng dụng các máy móc hiện đại như CT Somatom Force VB30 hỗ trợ tầm soát ung thư; Robot Davinci XI thực hiện hơn 120 loại phẫu thuật phức tạp; Robot Modus V Synaptive ứng dụng AI trong phẫu thuật u não và bệnh thần kinh, cột sống...

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Tâm Anh Hà Nội giới thiệu về máy CT Somatom Force VB30 với Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và đoàn đại biểu. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

BVĐK Tâm Anh còn có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ung thư ở quy mô toàn cầu, tạo điều kiện triển khai dự án nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ quy mô lớn.

Kim Anh