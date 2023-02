Bệnh nhân khám đau dạ dày, phát hiện bị nhồi máu cơ tim

TP HCMBệnh nhân đau vùng bụng trên, tưởng đau dạ dày, đi khám thì bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp nên can thiệp khẩn trong 25 phút cứu tim.

Ngày 9/2, ThS.BS.CKI Trần Thế Vinh, Trung tâm Can thiệp mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân Lee Hyun Joong (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có triệu chứng đau ở vùng bụng trên, đăng ký nội soi dạ dày gây mê không đau tại Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa. Trước nội soi, bác sĩ tim mạch đo điện tim, phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (một dạng nhồi máu cơ tim nguy hiểm, cần can thiệp mở thông mạch vành ngay). Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước bị tắc hoàn toàn, cản trở máu đến tim, gây ra cơn nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân được đặt stent tái thông mạch máu khẩn cấp. Với sự hướng dẫn của hệ thống chụp can thiệp mạch cánh tay robot xoay 360 độ, tích hợp phần mềm cho hình ảnh độ phân giải cao (StentBoost Live), quá trình can thiệp diễn ra nhanh chóng và chuẩn xác. Bác sĩ Vinh cho biết, thời gian từ lúc chẩn đoán đến khi tái thông dòng máu qua tim diễn ra trong vòng 25 phút (rút ngắn gần 60% khoảng thời gian lý tưởng là 60 phút theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu và Mỹ). Nhờ can thiệp nhanh, các bác sĩ đã cứu được những vùng cơ tim còn lại, ngăn biến chứng sốc tim, thủng tim... Người bệnh hồi phục, xuất viện sau một ngày.

Bác sĩ nong mạch đặt stent cho bệnh nhân dưới hướng dẫn của hệ thống chụp can thiệp mạch số hóa xóa nền (DSA) với cánh tay robot xoay 360 độ.

Bác sĩ Vinh cho biết, trường hợp này, đau vùng bụng trên là triệu chứng nhồi máu cơ tim nhưng bệnh nhân nghĩ bị đau dạ dày. Theo quy trình, trước khi nội soi bác sĩ đo điện tim nên mới phát hiện dấu hiệu nhồi máu cơ tim và can thiệp khẩn cấp.

Nhồi máu cơ tim có nhiều triệu chứng, gồm đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng, buồn nôn, đau thượng vị... Không ít bệnh nhân đến bệnh viện muộn vì nhầm tưởng nhồi máu cơ tim là đau dạ dày khi có triệu chứng đau vùng thượng vị hay buồn nôn như trường hợp của Lee Hyun Joong.

Anh Lee Hyun Joong có tiền sử mỡ máu cao, tăng huyết áp nhưng không điều trị; hút thuốc lá thời gian dài. Anh đến bệnh viện muộn nên đã xuất hiện biến chứng suy tim. Nếu không được tái thông mạch máu kịp thời, khi cơ tim bị tổn thương lan rộng, tim không còn khả năng cung cấp đủ máu cho cơ thể hoặc gây ra nhịp nhanh thất (một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm), bệnh nhân có nguy cơ cao ngừng tim và đột tử.

Do bị tắc hoàn toàn, động mạch liên thất trước đoạn gần không hiển thị trên ảnh chụp mạch vành (hình A) và động mạch được tái thông (hình B).

Bác sĩ Vinh cho biết, việc hút thuốc lá và không điều trị tăng huyết áp cũng là lý do thúc đẩy quá trình hẹp, tắc mạch máu tim ở người trẻ. Do đó, sau 20 tuổi, những người trẻ nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Những bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch (tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá) nên tầm soát bệnh mạch vành để phát hiện bất thường và can thiệp kịp thời. Trong đó, mỗi người nên kiểm tra mỡ máu nhằm chủ động phòng bệnh; đồng thời điều chỉnh lối sống khoa học, tập thể dục đều đặn, không hút thuốc lá, ăn nhạt giảm muối.

Trong số các cơn đau tim, nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (STEMI) thường nghiêm trọng hơn. Đây là một trong ba tình trạng thuộc hội chứng mạch vành cấp tính. Hai tình trạng khác là nhồi máu cơ tim không ST chênh lên (NSTEMI) và đau thắt ngực không ổn định (đau ngực đột ngột do lưu lượng máu đến tim bị hạn chế, thường xảy ra khi nghỉ ngơi).

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người Việt chết vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.

Gia Hưng

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh