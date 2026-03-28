Bệnh gì gây khàn tiếng?

Tôi khàn tiếng hơn một tháng không đỡ. Khàn tiếng thường do bệnh gì, điều trị thế nào? (An Dương, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Khàn tiếng là tình trạng thay đổi giọng, tiếng nói khàn, đặc, khó nghe, không còn trong trẻo, mượt mà. Người bệnh thường cố gắng nhưng khó phát ra âm thanh rõ ràng. Triệu chứng có thể xảy ra ở cả người lớn lẫn trẻ em.

Có nhiều nguyên nhân gây khàn tiếng kéo dài như nói quá nhiều và quá to, nói liên tục, uống rượu bia. Trào ngược dạ dày - thực quản, hít phải chất dị ứng gây kích thích dây thanh, dây thanh bị liệt sau đột quỵ cũng khiến giọng nói khàn đặc, khó nghe. Đây còn có thể là triệu chứng của viêm thanh quản, viêm họng, tổn thương ở dây thanh như hạt xơ, polyp hoặc nang dây thanh, liệt dây thanh, ung thư thanh quản, ung thư phổi...

Bác sĩ Hằng (bên trái) phẫu thuật cho người bệnh polyp dây thanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Triệu chứng này có thể tự hết trong vài ngày nếu được chăm sóc đúng cách như hạn chế nói, uống đủ nước, tránh các chất kích thích, tránh ăn uống đồ lạnh, món cay, giữ ấm vùng cổ họng và súc họng bằng nước muối. Nếu bạn đã khàn tiếng gần một tháng không cải thiện, nên đi khám với bác sĩ Tai Mũi Họng. Bạn có thể được nội soi họng thanh quản để xác định nguyên nhân, loại từ các bệnh lý ác tính (nếu có), điều trị phù hợp.

Tùy nguyên nhân gây khàn tiếng, phương pháp điều trị sẽ khác nhau. Nếu nguyên nhân lành tính, không phải ung thư, người bệnh được điều trị bằng thuốc, kết hợp làm ẩm không khí trong nhà, hạn chế tiếp xúc tác nhân dị ứng, không uống rượu bia, tránh hút thuốc lá để hỗ trợ kiểm soát triệu chứng.

Nếu nguyên nhân do hạt dây thanh, nang, polyp dây thanh, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật. Khàn tiếng do ung thư thường được điều trị bằng các phương pháp như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, chăm sóc giảm nhẹ...

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM