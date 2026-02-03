Bệnh chồng bệnh khiến người phụ nữ mờ mắt, cứng cơ mặt

TP HCMBà Mai, 69 tuổi, mắt mờ, co giật mí, cứng cơ nửa mặt, bác sĩ chẩn đoán cùng lúc mắc đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và liệt dây thần kinh.

Kết quả kiểm tra chuyên sâu cấu trúc vi mô của mắt, chụp cắt lớp quang học (OCT) tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy hai mắt bà Mai đều bị thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể trên nền cận thị lâu năm. Thị lực mắt phải đạt 5/10, mắt trái 7/10. Thoái hóa điểm vàng khiến lớp võng mạc gồ lên, mất cấu trúc lớp như bình thường, người bệnh nhìn rõ được xung quanh nhưng mờ vùng trung tâm khiến khó đọc chữ, viết hoặc nhận diện khuôn mặt.

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, ghi nhận mí mắt trái người bệnh giật liên tục, vùng mặt căng cứng, vận động không tự nhiên, nghi ngờ có tổn thương dây thần kinh gây liệt cơ. Kết quả khám chuyên khoa Thần kinh cho thấy bà Mai bị liệt dây thần kinh số 7 kèm theo co thắt nửa mặt trái khiến cơ mặt co giật không kiểm soát, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, sinh hoạt.

Kỹ thuật viên tắt đèn giúp kiểm tra chính xác cấu trúc vi mô mắt cho bà Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tùng, thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể là hai bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, tiến triển âm thầm, khó phát hiện sớm nếu không khám định kỳ. Trường hợp bà Mai được phát hiện ở giai đoạn đầu nên chỉ cần theo dõi và điều trị nội khoa bằng thuốc nhỏ mắt, thay đổi thói quen sinh hoạt, mang kính râm khi ra nắng, bổ sung dinh dưỡng tốt cho mắt. Người bệnh tiếp tục theo dõi, tái khám định kỳ mỗi 3-6 tháng. Khi thị lực mắt phải giảm xuống còn khoảng 3-4/10 dù đã đeo kính hoặc tình trạng mờ mắt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo.

Liệt dây thần kinh mặt có liên quan đến các bệnh mắt do dây thần kinh mặt chi phối cơ nhắm mắt và tuyến lệ. Khi bị liệt, người bệnh không thể nhắm kín mắt, giảm tiết nước mắt dẫn đến khô mắt, viêm giác mạc hoặc loét giác mạc nếu không được chăm sóc đúng cách. Theo bác sĩ Tùng, đây là bệnh lý có tiên lượng khá tốt nếu được phát hiện và điều trị sớm, kết hợp thuốc kháng viêm, phục hồi chức năng và châm cứu. Điều trị cần được phối hợp chặt chẽ giữa chuyên khoa Thần kinh và Nhãn khoa để hạn chế biến chứng và bảo tồn thị lực cho người bệnh.

Bác sĩ Tùng khám các cơ co cứng vùng mặt bên trái của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tùng cảnh báo người lớn tuổi nên chú ý đến triệu chứng mờ mắt đi kèm giật mí kéo dài, méo miệng nhẹ, co cứng cơ mặt, bởi có thể liên quan đến bệnh lý thần kinh. Người bệnh cần khám định kỳ kết hợp nhiều chuyên khoa để đánh giá tổng quát sức khỏe, điều trị phù hợp.

Nhật Minh