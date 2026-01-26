Khô mắt ảnh hưởng đến thị lực thế nào

Hội chứng khô mắt có thể gây ra nhiều triệu chứng ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực, điển hình là nhìn mờ và nhạy cảm với ánh sáng.

Hội chứng khô mắt xảy ra khi mắt không sản xuất đủ nước mắt để duy trì các chức năng sinh lý bình thường hoặc khi nước mắt bốc hơi quá nhanh. Nước mắt có vai trò bôi trơn bề mặt nhãn cầu, bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn và dị vật, những yếu tố có thể gây nhiễm trùng hoặc tổn thương giác mạc. Nếu không được điều trị kịp thời, khô mắt có thể làm tăng nguy cơ biến chứng.

Khô mắt còn ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thị giác, thường gặp nhất là nhìn mờ và nhạy cảm với ánh sáng.

Nhìn mờ

Nhìn mờ là triệu chứng phổ biến ở người bị khô mắt, đôi khi kèm theo chói mắt hoặc thấy quầng sáng quanh đèn vào ban đêm. Tình trạng này liên quan đến tổn thương bề mặt phía trước của mắt, đặc biệt là giác mạc.

Bình thường lớp nước mắt phủ đều lên giác mạc giúp hình ảnh luôn rõ nét. Khi bị khô mắt, lớp nước mắt này không ổn định và dễ bốc hơi, khiến mắt chỉ nhìn rõ ngay sau khi chớp mắt rồi nhanh chóng mờ lại. Khi đó, mắt nhanh mỏi, khó tập trung. Nếu kéo dài, khô mắt mạn tính có thể gây nhìn mờ từ mức độ vừa đến nặng.

Nhạy cảm với ánh sáng

Khi giác mạc không được bôi trơn đầy đủ, mắt trở nên nhạy cảm hơn với ánh sáng, còn gọi là sợ ánh sáng (photophobia). Tình trạng kích thích bề mặt nhãn cầu và tăng nhạy cảm dây thần kinh mắt khiến ánh sáng vào mắt gây khó chịu nhiều hơn.

Các dấu hiệu khác của khô mắt có thể gồm nóng rát hoặc ngứa quanh mắt, đỏ mắt, cảm giác cộm như có cát hay dị vật trong mắt, khó lái xe ban đêm, chảy nước mắt phản xạ do kích thích, nặng mi hoặc khó mở mắt. Để giảm khô mắt, bạn nên thường xuyên sử dụng thuốc nhỏ mắt bôi trơn theo chỉ định của bác sĩ, chườm ấm vùng mắt trong 5-10 phút đồng thời áp dụng quy tắc 20-20-20 (cứ mỗi 20 phút, nhìn ra xa khoảng 6 mét trong 20 giây).

Các biện pháp hỗ trợ khác gồm dùng máy tạo độ ẩm, bổ sung axit béo omega-3, uống đủ nước nhằm duy trì độ ẩm, bảo vệ bề mặt nhãn cầu và hỗ trợ chức năng tuyến lệ.

Người bệnh nên đi khám khi triệu chứng nặng hoặc đau, kích ứng mắt ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Bác sĩ chẩn đoán khô mắt bằng cách soi mắt kết hợp thuốc nhỏ chuyên biệt để đánh giá bề mặt nhãn cầu, có thể khám giãn đồng tử nhằm kiểm tra toàn diện mắt và tìm nguyên nhân.

Bảo Bảo (Theo Healthline)