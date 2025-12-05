Bé trai bị loét giác mạc do viêm kéo dài

TP HCMBé Đăng, 7 tuổi, mắt sưng đau, sợ ánh sáng, nổi mề đay khắp người, bác sĩ chẩn đoán viêm kết mạc kéo dài hình thành sẹo do cơ địa dị ứng.

Hai tháng trước bé Đăng được nạo loét giác mạc tại một cơ sở y tế nhằm loại bỏ mô hoại tử, mủ, mảng bám, bác sĩ chỉ định nhỏ thuốc chứa corticoid mỗi ngày. Sau nạo loét, mắt bé giảm sưng đỏ, bớt ngứa, mẹ bé tự giảm liều corticoid, chỉ một đêm mắt Đăng sưng đỏ trở lại.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hai mắt của bé Đăng đã hình thành sẹo, loét giác mạc do viêm kết mạc kéo dài. Bệnh thường khởi phát vào mùa xuân, hè, khi thời tiết thay đổi hoặc các dị nguyên nhiều trong không khí (phấn hoa, bụi, mạt bụi nhà, lông thú cưng, gián, nấm mốc...) gây ngứa, đỏ, sưng.

Bác sĩ Huy giải thích mỗi đợt bùng phát, người bệnh hay dụi mắt để giảm ngứa tức thời gây xước, rách giác mạc, lâu dần tạo sẹo, nếu sẹo dày ở vùng trung tâm làm giảm thị lực. Giác mạc mắt trái của bé Đăng đã hình thành sẹo, giác mạc mắt phải bị loét hình khiên, đang trong quá trình tạo sẹo, có nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực nếu không xử trí kịp thời.

Bác sĩ kê thuốc giảm viêm, nước mắt nhân tạo, nước muối sinh lý và khuyên mẹ bé sử dụng đúng liều corticoid cho mắt phải của bé trong hai tuần. Thuốc corticoid có tác dụng kháng viêm, giúp vết sẹo hình thành ở vùng trung tâm sẽ mỏng hơn, ngăn nguy cơ ảnh hưởng thị lực. Tuy nhiên, loại thuốc này dùng lâu dễ gây tác dụng phụ nên cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Sau hai tuần nếu kết quả tái khám tốt, bệnh nhi sẽ được giảm liều corticoid, thay thế bằng thuốc khác.

Bác sĩ Huy kiểm tra mắt cho bé Đăng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngoài sẹo, loét giác mạc, bé Đăng còn mắc cận thị (mắt phải 3 độ, mắt trái 1.75 độ ), thường xuyên tái phát viêm kết mạc nếu ngưng thuốc uống, thuốc nhỏ mắt. Để tìm ra nguyên nhân gây dị ứng, bác sĩ tư vấn khám chuyên sâu tại khoa Miễn dịch Lâm sàng, thực hiện xét nghiệm lẩy da.

Kết quả cho thấy bé dị ứng với nhiều dị nguyên hô hấp và môi trường như mạt bụi nhà, gián, nấm mốc, phấn hoa. PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm, Trưởng khoa Miễn dịch Lâm sàng, cho biết đây là nguyên nhân khiến trẻ dị ứng toàn thân (nổi mề đay) khi tiếp xúc với dị nguyên và viêm kết mạc tái phát nhiều lần. Các dị nguyên này rất khó tránh do tồn tại nhiều trong môi trường.

Hai tay của bé Đăng phản ứng nổi mề đay sau khi xét nghiệm lẩy da với các yếu tố dị ứng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngoài điều trị cho trẻ bằng thuốc, PGS Lâm khuyến cáo gia đình nên thường xuyên giặt giũ chăn màn, hút bụi các vật dụng, diệt gián, giữ nhà cửa thoáng mát, tránh ẩm mốc, trẻ mang khẩu trang khi ra ngoài... Trong nhà nên có máy lọc không khí để lọc sạch tối đa những hạt bụi bay lơ lửng, có thể gây ngứa, thậm chí bùng phát tình trạng viêm kết mạc và dị ứng chung ở trẻ.

Khi trẻ ngứa mắt, phụ huynh có thể giúp chườm lạnh (lấy khăn sạch để tủ mát) cho con để giảm ngứa tức thời, không được dụi mắt vì tay mang vi khuẩn có thể càng dụi càng loét nặng. Trẻ có thể sử dụng nước muối sinh lý để rửa mắt, làm sạch bụi bẩn sau khi đi bên ngoài về.

Sau điều trị, tình trạng mề đay và viêm kết mạc dị ứng của bé Đăng giảm rõ rệt, mắt không còn sưng đỏ, giác mạc hai mắt ổn định.

Nhật Minh - Minh Hương