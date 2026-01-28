Bé trai 6 tuổi đục thủy tinh thể

TP HCMMinh, 6 tuổi, thị lực giảm, hay nheo mắt khi ra nắng, sợ ánh sáng mạnh, bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể cả hai mắt.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết hai mắt của bé Minh bị đục thủy tinh thể dạng dưới bao sau, là dạng đục thường gặp do tình trạng nhiễm corticoid. Đục thủy tinh thể thường gặp ở người từ 60 tuổi trở lên. Một số ít trường hợp xảy ra ở tuổi trẻ hơn, thậm chí sơ sinh do di truyền, rối loạn chuyển hóa, chấn thương mắt, dùng thuốc corticoid kéo dài hay viêm mắt mạn tính.

Gia đình bé Minh cho biết từ 4 tháng tuổi bé liên tục bị viêm họng, viêm phế quản, điều trị bằng nhiều loại thuốc có thành phần corticoid. Đến 5 tuổi, Minh thấp hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa, dù ăn uống đầy đủ, đi khám dinh dưỡng và nội tiết. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ corticoid trong máu cao bất thường, bác sĩ nghi sử dụng corticoid trong thời gian dài ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao khiến trẻ chậm lớn. Bác sĩ tư vấn thay thế thuốc khác để điều trị viêm phế quản, sau một thời gian, chiều cao của trẻ cải thiện, tăng thêm 7-8 cm.

Bác sĩ Huy dùng đèn khe quan sát cấu trúc mắt của Minh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Huy lý giải corticoid là nhóm thuốc quan trọng trong y học, giúp giảm viêm, chống dị ứng và ức chế hệ miễn dịch trong nhiều bệnh lý, nhưng nếu sử dụng liều cao, kéo dài sẽ gây ra những tác dụng phụ đáng kể, trong đó có nguy cơ đục thủy tinh thể. Hiện, không có thuốc hay phương pháp nào có thể làm thủy tinh thể đã bị đục trở lại trong suốt. Điều trị cho bé Minh chủ yếu là theo dõi, kiểm soát nguyên nhân và phẫu thuật thay thủy tinh thể khi cần thiết.

Nếu đục thủy tinh thể xuất hiện sớm, trẻ cần được theo dõi chặt chẽ hơn so với người lớn, do thị giác vẫn đang phát triển. Trường hợp đục tiến triển nhanh hoặc gây giảm thị lực kéo dài, trẻ có nguy cơ nhược thị (mắt lười), ảnh hưởng đến thị lực vĩnh viễn dù đã phẫu thuật sau này.

Nhật Minh