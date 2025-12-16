Bé gái sụt 10 kg do biến chứng lupus

TP HCMLan, 14 tuổi, biếng ăn, mất ngủ suốt ba tháng không rõ nguyên nhân, bác sĩ chẩn đoán bệnh lupus ban đỏ ảnh hưởng tiêu hóa, tâm thần.

Bé Lan đau bụng thượng vị kèm khó tiêu, buồn nôn, khám ở một bệnh viện được chẩn đoán nhiễm HP dạ dày, điều trị bằng kháng sinh. Bệnh không giảm, bé thêm biểu hiện trầm cảm nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. BS.CKI Đỗ Duy Long, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, ghi nhận bé có dấu hiệu chán ăn tâm thần do trầm cảm nặng, nặng hơn 30 kg - giảm 10 kg trong ba tháng. Bác sĩ chẩn đoán bé bị tràn dịch màng tim, chọc hút được 150 ml dịch.

"Bệnh dạ dày thông thường điều trị kháng sinh đúng phác đồ sẽ khỏi hẳn, còn bé Lan chán ăn, sụt cân do bệnh lý khác", TS.BS Trần Vũ Minh Thư, Trưởng khoa Nội tim mạch 2, Trung tâm Tim mạch, giải thích. Kết quả xét nghiệm máu và dịch xác định Lan mắc bệnh lupus ban đỏ. Theo bác sĩ Thư, đây là nguyên nhân gây triệu chứng tiêu hóa, tâm thần, tràn dịch màng tim...

Lan được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch, kết hợp thuốc trị biếng ăn, trầm cảm, loạn thần. Sau 3 ngày bệnh nhân không còn dịch màng tim, có cảm giác thèm ăn trở lại. Tiếp tục chữa trị theo phác đồ, bé dần cải thiện tâm trạng, nói chuyện với người thân trở lại và ngủ ngon hơn. Sau 20 ngày, Lan ăn được 5 bữa nhỏ mỗi ngày, khỏe mạnh xuất viện.

Bác sĩ Long căn dặn bệnh nhân trước lúc xuất viện. Ảnh: Hạ Vũ

Lupus hay lupus ban đỏ, lupus ban đỏ hệ thống, là bệnh lý tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công các mô khỏe mạnh thay vì các vi sinh vật có hại. Bệnh ảnh hưởng đa cơ quan gồm khớp, da, phổi, tim, mạch máu, thận, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh và tế bào máu... Triệu chứng bệnh tùy thuộc vào vị trí khu vực ảnh hưởng bệnh như nhức đầu, tê, ngứa, co giật, vấn đề thị lực, thay đổi tính cách, đau bụng, buồn nôn và nôn, tích tụ dịch trong khoang màng phổi, khó thở... Theo thời gian, lupus ban đỏ làm tổn thương hoặc gây ra biến chứng viêm màng ngoài tim, suy giảm trí nhớ, thay đổi hành vi, co giật, viêm mô phổi hoặc viêm màng phổi, viêm hoặc suy thận, đau tim, đột quỵ.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh lupus ban đỏ. Những yếu tố tăng nguy cơ mắc bệnh là nữ, tuổi 15-40, thường xuyên tắm nắng hoặc tiếp xúc trực tiếp với nắng, nhiễm trùng, dùng thuốc đặc trị...

Để phòng ngừa lupus ban đỏ hoặc giảm mức độ bệnh, người bệnh cần tránh ánh nắng mặt trời. Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin D, canxi, hạn chế thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ. Tập thể dục đều đặn, tránh xa stress, ngủ đủ giấc, không thức khuya.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi