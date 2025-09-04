Bé gái bị thoát vị bẹn hai bên

Hà NộiBé Khánh, 4 tuổi, có khối phồng vùng bẹn trái, bác sĩ chẩn đoán thoát vị bẹn hai bên, dùng kim giảm đau khâu đóng lỗ thoát vị.

Siêu âm ổ bụng bé Khánh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội ghi nhận lỗ thoát vị bẹn hai bên sâu 25 mm, đường kính 7-9 mm, bên trong là các mạc nối (lớp màng mô mỡ). BS.CKII Lê Văn Lượng, Khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết lỗ thoát vị sâu, đường kính nhỏ hẹp, nguy cơ khối thoát vị kẹt lại và gây biến chứng cao, chỉ định phẫu thuật nội soi.

Êkíp sử dụng kim giảm đau ngoài màng cứng xuyên qua thành bụng, luồn chỉ vòng quanh cổ túi thoát vị, khâu vòng kín thắt chỉ để đóng lỗ thoát vị. Theo bác sĩ Lượng, sử dụng các kim phẫu thuật trong phẫu thuật trước đây có thể gây biến chứng tổn thương tĩnh mạch, vùng chậu. Ứng dụng kim giảm đau ngoài màng cứng mang lại nhiều ưu điểm nhờ phần đầu kim uốn cong nên dễ thao tác hơn. Các cạnh sắc và đầu nhọn của kim vừa đủ không gây rách, thủng phúc mạc, các lớp cân cơ, các bó mạch vùng bẹn, tạng khác trong ổ bụng..., giảm đau và tránh tái phát sau mổ.

Sau phẫu thuật, bé Khánh hồi phục nhanh chóng, không cảm thấy đau tức vùng phẫu thuật sau mổ, vết sẹo nhỏ, lành tốt. Bé xuất viện sau ba ngày theo dõi.

Bác sĩ Lượng ứng dụng kim giảm đau ngoài màng cứng thực hiện mổ thoát vị bẹn ở trẻ em. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thoát vị bẹn là hiện tượng các tạng trong ổ bụng chui qua ống bẹn hay điểm yếu của thành bụng vùng bẹn trên dây chằng bẹn. Bệnh thường gặp ở nam giới, trẻ nhỏ và người trên 50 tuổi. Trong một số trường hợp ở bé gái, vòi trứng, buồng trứng cũng có thể chui vào lỗ thoát vị này gây biến chứng nghẹt, xoắn và gây hoại tử vòi trứng, buồng trứng.

Thoát vị bẹn ở trẻ giai đoạn đầu thường khó phát hiện. Khối phồng chỉ xuất hiện khi trẻ khóc, ho, rặn đi tiêu hoặc vận động, sau đó không nhìn rõ khi trẻ nằm nghỉ. Một số trẻ quấy khóc hoặc tỏ ra khó chịu, song dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn với các nguyên nhân khác. Khi đó một phần ruột hoặc mạc nối lớn đã nằm ngoài ổ bụng, chỉ được che bởi một lớp da và mô mỏng, rất dễ bị tác động khi trẻ vận động, gây đau tức, khó chịu. Chỉ cần một va chạm nhẹ vào vùng bẹn cũng có thể gây tổn thương, chèn ép mạch máu khối thoát vị, dẫn tới nghẹt cấp tính.

Áp lực ổ bụng tăng đột ngột khi trẻ ho, khóc, rặn còn có thể khiến đoạn ruột bị kẹt lại trong lỗ thoát vị, máu nuôi bị chèn ép, hoặc bóp nghẹt bởi cổ bao thoát vị. Diễn biến này thường nhanh và khó lường, nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, phần ruột đó có thể bị hoại tử, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết.

Bác sĩ Lượng khuyến cáo trẻ bị thoát vị bẹn, kể cả khi chưa có dấu hiệu nghẹt, vẫn nên phẫu thuật sớm. Mổ chủ động khi chưa có biến chứng giúp giảm nguy cơ phải cắt đoạn ruột, thời gian hồi phục nhanh, ít ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Phụ huynh nên quan sát vùng bẹn của trẻ mỗi ngày, bé vận động mạnh hoặc khóc, rặn. Khi thấy khối phồng bất thường, dù mềm hay không đau, cũng cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa nhi để được tư vấn phương án điều trị kịp thời.

Khuê Lâm