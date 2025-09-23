Bé gái bị giãn buồng tim do thông liên nhĩ

TP HCMVân, 13 tuổi, không có dấu hiệu bệnh tim mạch, song bác sĩ phát hiện lỗ thông trong tim gây giãn buồng tim phải.

Thể trạng gầy từ nhỏ, ăn uống kém, hiện chỉ số khối cơ thể (BMI) của Vân chưa tới 18, tức suy dinh dưỡng nhẹ. Siêu âm tim qua thành ngực tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM phát hiện bé có lỗ thông liên nhĩ 9 mm, biến chứng giãn buồng tim phải. Siêu âm tim qua thực quản ghi nhận kích thước lỗ thông 16 mm (mức độ trung bình).

Thông liên nhĩ là bệnh lý tim bẩm sinh do tồn tại một lỗ thủng giữa hai buồng tâm nhĩ (ngăn trên của tim). Lỗ thông nhỏ thường tự đóng trong vài tuần hoặc vài tháng sau sinh. BS.CKI Phạm Thục Minh Thủy, khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch, cho biết nhiều trẻ có khiếm khuyết ở vách ngăn nhĩ từ trong bào thai nhưng vẫn sinh hoạt bình thường, phát triển khỏe mạnh. Do đó, bệnh thường được chẩn đoán tình cờ khi trẻ đi kiểm tra sức khỏe. Lỗ thông liên nhĩ lớn và ảnh hưởng lên tim có thể gây triệu chứng nặng ngực, nhói ngực, khó thở, thở nhanh, mệt, viêm phổi tái phát nhiều lần...

Trường hợp bé Vân, lỗ thông ở tim không tự đóng mà to ra, gây biến chứng giãn buồng tim phải. Lỗ thông làm cho lưu lượng máu qua tim phải và lên phổi gia tăng, khiến tim và phổi phải làm việc nhiều hơn. Về lâu dài, tình trạng này dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như giãn buồng tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, tăng áp phổi.

Bác sĩ Phúc khám tim cho Vân sau một tuần can thiệp. Ảnh: Hạ Vũ

Theo BS.CKI Vũ Năng Phúc, Trưởng khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, lỗ thông liên nhĩ có kích thước từ trung bình đến lớn cần bít để ngăn ngừa biến chứng. Hai phương pháp điều trị phổ biến là thông tim bít lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ và phẫu thuật tim hở để vá lỗ thông.

Thông tim bít lỗ liên nhĩ có thể thực hiện khi kích thước lỗ thông vừa phải (dưới 38-40 mm) và có đủ vành mô (rim ≥ 5 mm) để neo giữ thiết bị. Bé Vân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật nên được bác sĩ chỉ định phương pháp ít xâm lấn này.

Bệnh nhân được gây tê tại chỗ ở vùng bẹn, tỉnh táo trong suốt quá trình làm thủ thuật. Trước khi kết thúc can thiệp, bác sĩ siêu âm tim qua thành ngực để chắc chắn dù bít đúng vị trí, không chèn ép các cơ quan lân cận, không gây hở van tim.

Bệnh nhi hồi phục nhanh, xuất viện ngay hôm sau. Bác sĩ hướng dẫn Vân uống thuốc để phòng ngừa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng cũng như ngăn cục máu đông trong 6 tháng. Lần khám đầu tiên sau thủ thuật, sức khỏe Vân ổn định, dụng cụ bít lỗ thông liên nhĩ tốt.

Theo bác sĩ Phúc, ở một số ít trường hợp, lỗ thông liên nhĩ có thể tự đóng, do vậy không nên can thiệp ở trẻ dưới 1 tuổi nếu không suy tim, không tăng áp động mạch phổi nhiều. Lý tưởng nhất là can thiệp khi trẻ đủ lớn, lúc 3-4 tuổi. Không nên để muộn vì lỗ thông lớn ảnh hưởng đến cấu trúc, chức năng tim. Ở người trưởng thành, nếu phát hiện bệnh, nên can thiệp đóng lỗ thông khi áp lực và sức cản động mạch phổi chưa quá cao.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi