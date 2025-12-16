Bé 6 tháng tuổi có thể xóa bớt bằng laser được không?

Con tôi có một vết bớt ở bên má, màu nâu nhạt từ lúc mới sinh, gần đây bớt lớn và đậm màu hơn. Trẻ 6 tháng có thể xóa bớt an toàn bằng laser được không? (Minh Hà, 32 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Bớt bẩm sinh ở trẻ có nhiều dạng, phổ biến nhất là bớt sắc tố màu nâu đen và bớt mạch máu màu đỏ - tím. Bớt thay đổi kích thước hoặc đậm màu theo thời gian khá thường gặp. Tuy nhiên, hướng xử trí phụ thuộc vào loại bớt, tốc độ tiến triển và độ sâu tổn thương dưới da.

Bé của bạn mới 6 tháng tuổi và vết bớt xuất hiện từ khi sinh nhưng gần đây lớn nhanh, cần xác định là bớt mạch máu hay bớt sắc tố. Hai loại này tiến triển khác nhau và cách điều trị không giống nhau.

Bác sĩ Thư tư vấn cho người mẹ về bệnh lý da của trẻ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu bớt của bé là bớt mạch máu (màu đỏ - tím, lan rộng dần), bác sĩ sẽ theo dõi thêm để xem bớt ổn định hay tiếp tục phát triển. Đa phần các u mạch máu bẩm sinh tự thoái triển trong 5 năm, tùy vào mức độ nặng, có tổn thương cơ quan khác kèm theo hay không.

Nếu là bớt sắc tố màu nâu - đen, đậm lên theo thời gian, bác sĩ thường khuyến khích can thiệp sớm, vì điều trị bằng laser ở giai đoạn này có thể hạn chế bớt lan rộng theo tuổi. Trẻ 6 tháng có thể điều trị bằng laser và thường chỉ cần bôi tê hoặc làm lạnh để giảm đau.

Một số trường hợp khác cần theo dõi thêm vài tháng để xem bớt có ổn định hay tiếp tục phát triển. Không phải bớt sắc tố nào cũng nên dùng laser ngay khi trẻ mới 6 tháng, vì da bé còn mỏng và dễ phản ứng mạnh. Nếu điều trị, trẻ nhỏ được dùng mức năng lượng rất nhẹ và có hệ thống làm lạnh hỗ trợ, nên nguy cơ đỏ da, bỏng hay để lại sẹo khi điều trị bằng laser khá thấp.

Bạn nên đưa bé đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để bác sĩ khám, xác định đúng loại bớt, quyết định phương án điều trị phù hợp.

ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM