Bé 4 tuổi mắc dị tật bẩm sinh đường tiết niệu

TP HCMBé Thiện, 4 tuổi, bụng to, đau tức, bác sĩ chẩn đoán mắc nang ống tuyến Müller - một dị tật bẩm sinh ít gặp ở trẻ em.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nang ống tuyến Müller (ống cận trung thận) phát triển từ tuần thứ 6 của phôi. Ở bào thai bé trai, ống Müller sẽ thoái triển, đầu tận để lại di tích mấu phụ tinh hoàn, đầu xa cho ra túi tiền liệt tuyến. Nhưng nếu không thoái triển hoặc thoái triển không hoàn toàn sẽ tồn tại ống tuyến Müller, ứ dịch tiết từ tuyến tiền liệt gây giãn dạng nang.

Nang ống tuyến Müller thường gặp ở tuổi trung niên, có biến chứng kích thích hoặc tắc nghẽn đường ra bàng quang, nhưng là bất thường bẩm sinh ít gặp ở trẻ em."Y văn ghi nhận Việt Nam có khoảng 3-4 trẻ bị nang ống tuyến Müller và đây là trường hợp đầu tiên ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM", PGS Chuyên nói.

Bé Thiện bị thận trái ứ nước khoảng hai năm nay, lúc nhập viện đã tăng lên độ 3, bụng trái to, đau tức nhẹ. Kết quả siêu âm cho thấy giãn đài bể thận, niệu quản ở đoạn trên giãn rộng xuống gần bàng quang, đoạn niệu quản cắm vào bàng quang thuôn nhỏ lại, gây ra tình trạng niệu quản cực đại. Ngoài ra, bé còn có một nang ống tuyến Müller, kích thước khoảng 8-10 cm chèn ép phía sau bàng quang. Nếu không giải quyết kịp thời sẽ gây nhiễm trùng tiểu tái phát, suy giảm chức năng thận.

PGS Chuyên (thứ hai từ phải sang) cùng êkíp phẫu thuật điều trị cho bé Thiện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, cho hay bệnh nhi còn quá nhỏ và dị tật đường tiểu phức tạp nên mổ mở có lợi thế hơn phẫu thuật nội soi thông thường. Êkíp chọn đường mổ theo nếp da bụng (đường ngang phía dưới rốn), tách cơ, bộc lộ khoang trước bàng quang, nhận diện các cấu trúc bất thường, cắt bỏ nang ống tuyến Müller lớn và cắm lại niệu quản vào bàng quang cho bệnh nhi.

Khi mổ, các bác sĩ ghi nhận một nang lớn nằm sát thành bên trái bàng quang, chứa dịch trong, vách tương đối dày. Toàn bộ niệu quản giãn to, đường kính khoảng 1 cm, đoạn niệu quản nằm trong thành bàng quang thuôn nhỏ. Sau phẫu thuật, bé hồi phục tốt, sức khỏe ổn định, tái khám đúng lịch hẹn để theo dõi, đánh giá sự hồi phục của thận trái.

Nang ống Müller thường được chẩn đoán xác định qua hình ảnh siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hoặc MRI... giúp đánh giá vị trí, kích thước và bản chất của nang. Ở trẻ em, nang nhỏ thường không gây triệu chứng, nhưng nang lớn như bé Thiện sẽ gây đau tức vùng bụng dưới, chèn ép gây tắc nghẽn đường thoát nước tiểu từ bàng quang, nhiễm khuẩn đường tiết niệu... cần phẫu thuật cắt bỏ nang.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi