Bất thường khi thức giấc cảnh báo ung thư

Cơn đau đầu diễn ra liên tục vào buổi sáng, ho khan dai dẳng hoặc mệt mỏi cả ngày có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Theo Tổ chức Y thế giới (WHO) ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, chiếm gần 10 triệu ca tử vong vào năm 2020. Các bệnh ung thư phổ biến như ung thư vú, phổi, gan, đại trực tràng, tuyến tiền liệt.

Dưới đây là một số triệu chứng vào buổi sáng có thể cảnh báo ung thư.

Đau đầu

Theo Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (Mỹ), khoảng 77% bệnh nhân ung thư não đau đầu. Cơn đau đầu do khối u não diễn ra âm ỉ hoặc cảm giác "như dao đâm". Nguyên nhân do khối u đè lên các mạch máu và dây thần kinh nhạy cảm trong não hoặc khối u ảnh hưởng đến dòng chảy của dịch não tủy.

Mặc dù không phải cơn đau đầu nào cũng do ung thư não. Tuy nhiên, người có triệu chứng đi kèm đau đầu như co giật, thay đổi tính cách, buồn ngủ, mất trí nhớ, tê và yếu một bên cơ thể, khó nói, thay đổi thị lực, nên đến bệnh viện kiểm tra.

Đau đầu cảnh báo u não thường kéo dài liên tục và dữ dội, chủ yếu vào buổi sáng. Ảnh: Freepik

Đổ mồ hôi

Đổ mồ hôi nhiều khi ngủ, nhất là vào buổi sáng, cũng cảnh báo ung thư gan, xương, máu, màng phổi... Cơ thể kích hoạt phản ứng miễn dịch và dẫn đến giải phóng các chất gây viêm ảnh hưởng đến hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, từ đó đổ mồ hôi. Sự thay đổi nồng độ hormone do ung thư hoặc quá trình điều trị gây ra các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi.

Ho khan dai dẳng

Ho là dấu hiệu khởi phát của một số bệnh, trong đó có ung thư. Ho khan (không có chất nhầy) kéo dài hơn ba tuần cho thấy phổi đang có vấn đề, cần khám sớm.

Ho do ung thư phổi thường bắt đầu bằng ho khan kèm theo các cơn co thắt. Theo WebMD, có ít nhất 65% số người mắc bệnh ung thư phổi ho dai dẳng vào thời điểm bác sĩ chẩn đoán. Con số này tăng lên 80% hoặc cao hơn với người mắc bệnh nặng.

Mệt mỏi

Cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng là điều bình thường, nhưng tình trạng này vẫn kéo dài suốt cả ngày đáng lo ngại. Khả năng ung thư tăng lên khi mệt mỏi đi kèm với các triệu chứng bất thường khác. Người bệnh ung thư thường mệt mỏi do nhiều nguyên nhân như thiếu máu, kích hoạt cytokine trong hệ thống miễn dịch gây viêm, khối u phát triển, thay đổi nội tiết tố.

Sốt

Sốt là triệu chứng phổ biến ở bệnh ung thư máu và ung thư hạch. Sốt không rõ nguyên nhân có thể do ung thư đã lan rộng. Sốt do nhiễm trùng, giảm bạch cầu khi xạ trị và hóa trị hoặc tiến triển của khối u.

Hôi miệng

Hôi miệng sau khi thức dậy rất bình thường và biến mất sau khi uống nước hoặc đánh răng. Tuy nhiên, hơi thở nặng mùi, không thể hết sau khi đánh răng có thể do ung thư miệng, cổ họng, thanh quản phổi hoặc ung thư dạ dày. Khi đó nồng độ polyamine (có liên quan đến tăng sinh, biệt hóa tế bào) cao trong tế bào ung thư.

Người bị hôi miệng kèm khối u ở cổ, đau tai dai dẳng, vết loét trong miệng không lành, khó ăn, khàn tiếng... nên đến bác sĩ khám để chẩn đoán chính xác.

Huyền My (Theo Times of India, The Health Site)