'Bất cập cao tốc qua Khánh Hòa, Bình Thuận chỉ cho chạy 80 km/h '

'Bắt tài xế chạy 80 km/h trong khi đường trống thênh thang dễ gây ức chế tâm lý, người bình thường cũng dễ nổi khùng, tăng nguy cơ tai nạn'.

Sau hơn hai tháng hoạt động, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (tuyến đường huyết mạch ở miền Nam) đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 12 người bị thương. Câu hỏi đặt ra là nguyên nhân của tình trạng trên là do đâu?

Có ý kiến cho rằng, vấn đề xuất phát từ thiết kế làn được hẹp và thiếu làn khẩn cấp. Độc giả Anhtv nhận định: "Làn đường này thực tế hẹp hơn nhiều so với các cao tốc khác, nhất là khi so với với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cao tốc qua Khánh Hóa có chiều rộng 18 m cho bốn làn, cộng thêm hai làn khẩn cấp, tính ra trung bình chỉ khoảng 3 m mỗi làn. Trong khi đó, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rộng tới 32,5 m cho sáu làn và hai làn khẩn cấp, tức trung bình gần 4 m mỗi làn. Thế nên dù cho phép tốc độ lên tới 120 km/h nhưng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vẫn chẳng mấy khi xảy ra tai nạn. Tất cả là do thiết kế của cao tốc qua Khánh Hòa không đạt chuẩn mà thôi".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyenktt bình luận: " Cả tuyến cao tốc lâu lâu mới có một chỗ khoảng 200-300 m để dừng, nhưng rất hẹp, chỉ rộng khoảng 2 m. Một xe du lịch đậu vào đó là vừa khít, còn xe tải, xe khách đậu vào là lồi ra làn kế bên. Đường lại chỉ có hai làn rất hẹp nên tài xế chạy rất chùn chân. Tôi chỉ dám chạy loanh quanh 80 km/h thôi, không có chuyện gì gấp quá cũng không dám dừng vào mấy chỗ khẩn cấp này vì cứ xuống xe là coi như đặt một chân vào làn xe đang chạy, dễ bị tông như chơi".

Trong khi đó, nhiều độc giả đặt dấu hỏi về sự hợp lý trong quy định tốc độ tối đa trên tuyến cao tốc này. Độc giả Vu Thanh Son đánh giá: "Từ khi cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đi vào hoạt động, tôi có khoảng chục lần chạy trên tuyến này và có nhận xét sau: Đối với chiều chạy Phan Thiết đi Vĩnh Hảo, do vừa chạy ở cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tốc độ 120 km/h lại nối tiếp ngay vào cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ quy định 80 km/h, nên nhiều tài xế sẽ có cảm giác bị cuồng chân, và giảm chú ý.

Tại đoạn đường cho phép chạy 120 km/h rất ít xảy ra tai nạn. Nhưng tại đoạn đường 80 km/h, với chiều dài lớn, lái xe bị giảm chú ý do phải đi tốc độ thấp, gây tâm lý chủ quan. Các xe đều chạy tốc độ giới hạn trên nên việc vượt xe khác sẽ rất khó khăn thường, gây nên tâm lý rất ức chế. Tôi đề nghị nâng tốc độ cao tốc Phan Thiết - Vinh Hảo lên 100 km/h để giảm tỷ lệ tai nạn giao thông".

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Trần Hải Đăng bổ sung thêm: "Cao tốc mà chỉ cho chạy 80 km/h là rất bất cập, trong khi quốc lộ có dải phân cách còn cho chạy tới 90 km/h, dù rủi ro tai nạn vẫn cao vì ôtô chạy chung với xe máy, phải ngã ba, ngã tư... Vậy cao tốc không có xe máy, không có giao lộ, tại sao không cho chạy nhanh hơn. Chạy chậm 50 km/h mà thiếu tập trung thì cũng tai nạn như chơi.



Bắt tài xế chạy 80 km/h trong khi đường trống thênh thang dễ gây ức chế tâm lý. Không tính những tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, xem thường tính mạng mình và người khác, còn lại ai cũng có ý thức lái xe an toàn. Dù mở cho chạy lên 120 km/h nhưng người có ý thức vẫn sẽ đảm bảo an toàn. Còn đường trống mà ép chạy 80 km/k thì người bình thường cũng dễ khùng".

Phân tích dưới khía cạnh khác, không ít người cho rằng tại nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Nha Trang - Cam Lâm đến từ ý thức lái xe của tài xế. Độc giả Buncag chia sẻ: "Tôi là dân lái xe tải Bắc - Nam và hiện giờ lái xe con. Thôi thấy rằng mấy xe khách giường nằm chạy rất ẩu. Họ chạy như 'cướp đường' chứ không phải chỉ là giành đường nên nguy cơ tai nạn rất cao. Tôi nhiều lần chúng kiến họ chạy rất liều lĩnh trên cao tốc. Thiết nghĩ, chỉ có thể bản tự thân người lái xe mới định đoạt được cái an toàn cho bản thân và người khác".

"Tất cả là do ý thức và thái độ tham gia giao thông của tài xế cả. Đừng đổ thừa do ngoại cảnh. Đường như vậy mà còn tông vào xe người ta thì hết nói nổi. Chính tôi là người mới trải nghiệm cung đường Dầu Giây - Nha Trang trong tháng 7 nên mới dám nói vậy. Người ta chạy cao tốc mà quá tốc độ, tạt đầu xe, điền vào chỗ trống, vượt phải vào làn dừng khẩn cấp... các kiểu thì an toàn sao được?", bạn đọc Nui bức xúc.

