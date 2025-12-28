Bài tập ngồi dựa lưng vào tường giúp giảm huyết áp

Ngồi dựa lưng vào tường trong khoảng 2 phút giúp tăng cường cơ bắp và cải thiện lưu thông máu, từ đó hỗ trợ cân bằng huyết áp khi thực hiện đều đặn.

Huyết áp cao là vấn đề sức khỏe thường gặp, có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không kiểm soát. Người bệnh nên điều chỉnh huyết áp bằng lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn cân bằng và tập thể dục thường xuyên. Trong đó, bài tập ngồi dựa lưng vào tường mang lại tác động tích cực.

Bài tập này giúp cơ bắp co giãn mà khớp ít di chuyển. Nó tác động chủ yếu đến cơ đùi, yêu cầu giữ tư thế trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó tăng sức bền cơ bắp, cải thiện tuần hoàn máu và tính linh hoạt của mạch máu. Nhờ vậy, áp lực lên động mạch giảm nhanh hơn, có thể giúp cân bằng huyết áp.

Bài tập dựa lưng vào tường góp phần giảm huyết áp cao. Ảnh tạo bởi AI

Tư thế: Đứng dựa lưng vào một bức tường, giữ đầu gối ở góc 90 độ. Duy trì tư thế khoảng 2 phút (có thể lâu hơn tùy sức chịu đựng), sau đó từ từ đứng dậy và nghỉ ngơi vài phút.

Tần suất: Thực hiện khoảng ba lần mỗi tuần có thể đạt hiệu quả tốt nhất.

Lưu ý an toàn: Bài tập này nhìn chung an toàn với hầu hết người lớn, nhưng không phù hợp với người có vấn đề về đầu gối hoặc lưng. Đây là hình thức phù hợp để tăng cường sức mạnh phần thân dưới, nhất là đùi và mông. Tuy nhiên, tư thế sai hoặc gắng sức quá mức có thể làm tăng áp lực lên khớp, gây khó chịu, mỏi cơ hoặc chấn thương theo thời gian.

Lưu ý cho người cao huyết áp: Người bệnh nên tránh các vận động cường độ cao đột ngột như chạy nước rút, nhảy dù, lặn, hay bài tập có động tác thay đổi tư thế nhanh hoặc khiến cơ thể nín thở. Những hoạt động này dễ làm huyết áp tăng vọt, gây căng thẳng cho tim. Hãy vận động vừa sức, khởi động kỹ và nghỉ ngơi nếu có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt.

Kết hợp thay đổi lối sống: Để đạt hiệu quả tốt cho huyết áp, hãy kết hợp bài tập ngồi dựa lưng vào tường với chế độ ăn uống cân bằng, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, kiểm soát stress, giảm muối. Bổ sung thực phẩm giàu kali, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu cũng giúp ích. Đến bác sĩ khám nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, ù tai, khó thở, tim đập nhanh, mệt mỏi, buồn nôn hoặc huyết áp liên tục trên 140/90 mmHg.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)