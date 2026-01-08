Bài tập nâng gót chân giúp tăng cường lưu thông máu

Nâng gót chân có thể kích hoạt cơ bắp chân, tăng lưu lượng máu trở về tim, từ đó giảm sưng tấy và tăng cường chức năng tuần hoàn.

Tuần hoàn máu kém thường gặp ở người lớn tuổi và có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tình trạng này biểu hiện qua các dấu hiệu như chân tay lạnh, tê bì, sưng tấy, nặng chân. Nếu không được cải thiện kịp thời, tuần hoàn máu kém có thể tiến triển thành bệnh mạch máu, giãn tĩnh mạch, hình thành cục máu đông hoặc làm chậm quá trình lành vết thương. Duy trì hoạt động thể chất là một trong những cách hiệu quả nhất để hỗ trợ tuần hoàn máu.

Bài tập nâng gót chân giúp kích hoạt cơ bắp chân, từ đó thúc đẩy máu tĩnh mạch từ cẳng chân trở về tim thông qua hệ tĩnh mạch nông và sâu. Khi cơ bắp chân co lại, chúng tạo lực đẩy hỗ trợ dòng máu lưu thông hiệu quả hơn. Ngược lại, việc ngồi hoặc đứng yên trong thời gian dài, như khi làm việc tại bàn hoặc trên các chuyến bay dài, khiến cơ chế này hoạt động kém, làm máu dễ ứ trệ ở chi dưới.

Thực hiện nâng gót chân thường xuyên giúp hạn chế tích tụ dịch, giảm sưng mắt cá và cẳng chân sau khi ngồi hoặc đứng lâu, đặc biệt hữu ích trong những thời điểm không thể đi lại. Bài tập còn góp phần phòng ngừa cứng khớp, giảm cảm giác nặng nề, khó chịu ở chân và hỗ trợ duy trì tuần hoàn máu ổn định trong sinh hoạt hằng ngày.

Bài tập nâng gót chân giúp cải thiện lưu thông máu, tốt cho tim mạch. Ảnh tạo bởi AI

Bài tập nâng gót chân là động tác đơn giản, không cần dụng cụ và có thể thực hiện ở hầu hết mọi nơi, phù hợp với nhiều người.

Cách thực hiện khi ngồi: Ngồi thẳng lưng, hai bàn chân đặt phẳng trên sàn, khoảng cách hai chân rộng bằng hông. Từ từ nhấc gót chân lên, giữ ở tư thế nhón gót trong vài giây, sau đó hạ gót chân xuống vị trí ban đầu.

Cách thực hiện khi đứng: Đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông. Nhón gót bằng cách nâng gót chân lên khỏi sàn, giữ trong giây lát rồi hạ xuống từ từ. Có thể bám vào ghế hoặc tường để giữ thăng bằng nếu cần.

Mỗi người nên tập động tác này thường xuyên trong ngày, nhất là khi phải ngồi hoặc đứng lâu. Có thể thực hiện khoảng 10 lần sau mỗi vài giờ, hoặc tập 2-3 hiệp, mỗi hiệp 15-30 lần, duy trì 3-4 ngày mỗi tuần. Khi tập, nên thực hiện chậm rãi, có kiểm soát và giữ tư thế nhón gót ngắn ở vị trí cao nhất để tăng hiệu quả kích hoạt cơ bắp chân.

Ngoài việc tập luyện, để cải thiện tuần hoàn máu, mỗi người nên duy trì cân nặng hợp lý, bởi thừa cân, nhất là mỡ vùng bụng, có thể gây áp lực lên hệ tuần hoàn. Khi phải ngồi lâu, cần thường xuyên đứng dậy, đi bộ hoặc duỗi người để máu lưu thông tốt hơn. Chế độ ăn nên ưu tiên trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, uống đủ nước để hỗ trợ tuần hoàn hiệu quả.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)