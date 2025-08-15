Ba yếu tố gây sỏi thận khi nắng nóng

Cơ thể mất nhiều nước khiến nước tiểu cô đặc, cùng với ăn nhiều muối và đạm động vật khiến sỏi thận dễ hình thành vào mùa hè.

Mất nước

Nhiệt độ tăng cao trong mùa hè khiến cơ thể bài tiết mồ hôi nhiều hơn để duy trì thân nhiệt ổn định. Nếu không bổ sung nước kịp thời, cơ thể nhanh chóng bị mất nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lọc máu của thận, giảm thể tích nước tiểu bài tiết mỗi ngày.

BS.CKI Phan Huỳnh Tiến Đạt, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho hay cơ thể mất nước cũng khiến nước tiểu bị cô đặc, là môi trường lý tưởng cho sự hình thành sỏi thận. Các khoáng chất như canxi, oxalat, phosphat kết tủa... vượt quá ngưỡng hòa tan trong nước tiểu sẽ kết tinh và tạo thành sỏi.

Bác sĩ Đạt tư vấn cho người đến khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thực phẩm giàu đạm

Ăn thực phẩm giàu đạm động vật, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn trong các kỳ nghỉ lễ, du lịch... làm tăng nguy cơ hình thành sỏi trong hệ tiết niệu.

Ăn quá mặn, uống nhiều nước có gas

Ăn mặn làm tăng natri trong cơ thể, dẫn đến tăng tiết canxi qua nước tiểu, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành sỏi canxi. Còn nước ngọt có gas, đặc biệt là loại chứa phosphoric axit, có thể tăng nồng độ phosphat và fructose trong cơ thể, nguy cơ hình thành sỏi uric.

Để phòng ngừa sỏi tiết niệu trong mùa nắng nóng, bác sĩ Đạt khuyến cáo mọi người uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để nước tiểu loãng giúp hòa tan và đào thải các tinh thể khoáng hiệu quả. Người lao động, hoạt động thể chất kéo dài dưới trời nắng nóng có thể cần uống nhiều nước hơn.

Ăn uống lành mạnh, giảm tiêu thụ đạm động vật, hạn chế muối và thực phẩm chứa nhiều oxalat. Ăn nhiều rau xanh, trái cây có múi như cam, chanh, bưởi... giàu citrate giúp ngăn ngừa kết tinh khoáng chất trong nước tiểu.

Tăng cường vận động, tập thể dục thường xuyên thúc đẩy chuyển lượng canxi dư thừa vào xương, ngăn canxi kết hợp với oxalat tạo thành sỏi thận canxi oxalat. Khi tập thể dục mùa nóng, cơ thể mất nước nhanh hơn, do đó cần bổ sung nhiều nước để phòng ngừa sỏi thận. Tránh nhịn tiểu, đi vệ sinh ngay khi có nhu cầu có thể ngăn cặn sỏi tích tụ. Hạn chế rượu bia, thuốc lá, nước có gas, các chất kích thích.

Hà Thanh